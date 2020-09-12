Бинотто: Нам нужно готовиться к приходу Шумахера в Формулу 1 в 2021 году

Сын Михаэля Шумахера Мик проводит второй сезон в Формуле 2 и впервые претендует на победу в чемпионате. За три гоночных уик-энда до финиша сезона Шумахер-младший занимает второе место в турнирной таблице, уступая лидеру Илотту Каллуму шесть очков и опережая своего напарника, россиянина Роберта Шварцмана на три очка.

Как и Шварцман с Илоттом, Шумахер является юниором команды Ferrari и в будущем претендует на получение места в Скудерии или, для начала, в Alfa Romeo. Накануне формульных гонок в Муджелло руководителя Ferrari Маттиа Бинотто попросили оценить шансы Мика на попадание в Формулу 1 уже в следующем году.

«Меня очень радуют успехи Мика в Формуле 2, – заявил Бинотто в эфире немецкого телеканала RTL. – Пусть пока он фокусируется в борьбе за титул чемпиона Ф2. Но я могу сказать, что у него отличные шансы в 2021 году попасть в Формулу 1. И нам нужно быть к этому готовыми».

Ожидалось, что Шумахер может принять участие в пятничных тренировках Формулы 1 уже в Муджелло, однако пока Бинотто не стал сажать его в болид.

«Мы непременно позволим Мику принять участие в пятничных тренировках в Формуле 1. Однако пока мы не станем объявлять об этом. Ему еще нужно кое-чего достигнуть в Формуле 2», – сказал глава Скудерии.