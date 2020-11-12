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Формула 1 / Гран При Турции / Новость

Бинотто начал пропускать Гран При. Ferrari приехала в Турцию без него

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Бинотто начал пропускать Гран При. Ferrari приехала в Турцию без него
Автор:
, Редактор Ф1

Глава Скудерии не отправился с остальной командой в Стамбул, в этот уик-энд он будет помогать работе коллег с базы

Ранее руководитель Скудерии уже рассказал о планах пропустить ряд гонок в концовке нынешнего сезона. В преддверии этапа в Стамбуле стало известно, что его план начнет действовать уже с этой недели. 

На турецком Гран При оперативное руководство ляжет на плечи спортивного директора Лорана Мекиса.

«Маттиа всегда подходил к своей работе с инновационных позиций, – цитирует его пресс-служба команды. – Он старался мыслить нестандартно. 

Его метод всегда предусматривал гибкость и внимание к главным задачам, которые нужно решать с наибольшей эффективностью. Он уже воплотил такой подход, когда был техническим директором, а теперь еще более расширил его в роли руководителя команды». 

Говоря о том, как Ferrari будет работать на Гран При без Бинотто, Мекис добавил: «На первый взгляд подобное может показаться странным, ведь его не будет на брифингах, на командном мостике. Но современные технологии коммуникаций позволят нам обеспечить, чтобы его голос был громок и слышен каждому как в команде, так и за ее пределами».

В преддверии сезона-2021 с 23 гонками все команды чемпионата изучают вопрос с ротацией гоночных бригад, что позволит снизить нагрузку на персонал. Возможно, в будущем году ключевые сотрудники тоже станут время от времени пропускать выезды на Гран При. 

В прошлом году глава Mercedes F1 Тото Вольф не поехал на этап в Бразилии, также он рассказал о планах сократить число посещений гонок в будущем. 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Турции Билеты
Команды Scuderia Ferrari
Автор Люк Смит

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