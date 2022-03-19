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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу

Глава Скудерии предсказал интересные гонки с небольшими отрывами до самого финала сезона

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Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу
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Квалификация Гран При Бахрейна показала, что в Формуле 1 сейчас есть три сильнейших гонщика, из которых двое выступают за Ferrari, а третьим является действующий чемпион Макс Ферстаппен. Но даже Ферстаппену не удалось выиграть поул, который достался Шарлю Леклеру, да и от третьего места Карлоса Сайнса голланца отделили всего 6 тысячных секунды.

Иными словами, Ferrari сделала заявку на звание самой сильной команды если не в сезоне, то по крайней мере в этот уик-энд. И это не могло не порадовать главу Скудерии Маттиа Бинотто.

«Думаю, борьба предстоит очень плотная, и она останется таковой весь сезон, – сказал Бинотто в эфире Sky F1. – Я надеюсь на это. Мне приятно видеть новые машины и то, что они так непохожи. И приятно, что мы так близки по скорости, это обещает хорошие гонки, они вам понравятся.

Мы пока оправдываем собственные ожидания, мы добились этого. Но мы же Ferrari, все ждали от нас возвращения в лидеры. После столь трудных лет мы собрались и очень много поработали у себя на фабрике.

У нас отличная команда, и сегодня так приятно видеть, что все это отразилось в результатах. Конечно, завтра будет новый день, но я уверен, что будет еще труднее. Гонка длинная, там может произойти всякое, но квалификация по крайней мере показала, что у нас есть скорость.

Это будет долгая борьба за победу в сезоне, но мы собираемся в ней участвовать».

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