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Формула 1 / Гран При США Новости

Бинотто: Мы уступаем в мощности Mercedes, но теперь немного

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По словам главы Скудерии, его впечатлила скорость красных машин на прямых в Остине

Бинотто: Мы уступаем в мощности Mercedes, но теперь немного

Недавно команда Ferrari полностью обносила гибридную составляющую силовой установки, заменив не только тяговую батарею, но и электромоторы. Поначалу, в Скудерии скромничали и говорили, что мощность возросла несущественно и что замена нужна для того, чтобы понять в каком направлении совершенствовать двигатель к следующему сезону.

Однако после гонки в Остине глава Ferrari Маттиа Бинотто признал: моторы стали мощнее, причем весьма заметно.

«Дополнительная мощность особенно заметна на прямых, – заявил Бинотто. – Мы лучше начинаем разгон и достигаем большей максимальной скорости. Это было очень просто заметить. В Остине мы применили настройки на максимальную прижимную силу [и наибольшее сопротивление воздуху], но при этом по максимальной скорости почти не уступали остальным.

По сравнению с прошлым годом мы определенно сделали большой шаг вперед. Да, мы все еще отстаем по мощности от лучших моторов в чемпионате, но разница уже не является драматичной.

Мы определенно прибавили в Остине. На бумаге этот трек не подходит нашим машинам. Вот почему я так рад достигнутому нами прогрессу. В этом точно есть заслуга обновленной силовой установки, что заставляет нас с оптимизмом смотреть на будущие гонки».

Интересно, что самого Бинотто в Техасе не было. В последние недели он считает для себя более важным оставаться на фабрике и контролировать работу над болидами 2022 года.

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