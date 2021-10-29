Бинотто: Мы уступаем в мощности Mercedes, но теперь немного

Недавно команда Ferrari полностью обносила гибридную составляющую силовой установки, заменив не только тяговую батарею, но и электромоторы. Поначалу, в Скудерии скромничали и говорили, что мощность возросла несущественно и что замена нужна для того, чтобы понять в каком направлении совершенствовать двигатель к следующему сезону.

Однако после гонки в Остине глава Ferrari Маттиа Бинотто признал: моторы стали мощнее, причем весьма заметно.

«Дополнительная мощность особенно заметна на прямых, – заявил Бинотто. – Мы лучше начинаем разгон и достигаем большей максимальной скорости. Это было очень просто заметить. В Остине мы применили настройки на максимальную прижимную силу [и наибольшее сопротивление воздуху], но при этом по максимальной скорости почти не уступали остальным.

По сравнению с прошлым годом мы определенно сделали большой шаг вперед. Да, мы все еще отстаем по мощности от лучших моторов в чемпионате, но разница уже не является драматичной.

Мы определенно прибавили в Остине. На бумаге этот трек не подходит нашим машинам. Вот почему я так рад достигнутому нами прогрессу. В этом точно есть заслуга обновленной силовой установки, что заставляет нас с оптимизмом смотреть на будущие гонки».

Интересно, что самого Бинотто в Техасе не было. В последние недели он считает для себя более важным оставаться на фабрике и контролировать работу над болидами 2022 года.