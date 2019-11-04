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Формула 1 / Гран При США / Новость

Бинотто: Мы погнались за прижимной силой – и потеряли на прямых

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Бинотто: Мы погнались за прижимной силой – и потеряли на прямых
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
4 нояб. 2019 г., 08:46

По словам руководителя Ferrari, на Гран При США итальянская команда сделала приоритетом скорость прохождения поворотов – и именно это привело к снижению максимальной скорости красных болидов.

Причиной уменьшения преимущества Ferrari над соперниками по скорости на прямых стали серьезные изменения в настройках болидов, сделанные по ходу Гран При США – в частности, заметное увеличение уровня прижимной силы. Об этом вечером в воскресенье рассказал руководитель команды Маттиа Бинотто.

На трассе в Остине пилоты Ferrari впервые с середины лета не смогли выиграть квалификацию, а по ходу гонки не претендовали на победу: Себастьян Феттель сошел с трассы из-за поломки подвески, а Шарль Леклер финишировал 4-м. Один из источников Motorsport.com утверждает, что по ходу уик-энда в Остине Ferrari отыгрывала у соперников на прямых примерно полсекунды – в то время как по ходу других осенних уик-эндов речь шла о семи, а то и восьми десятых.

Многие связали этот спад в результатах команды с появившейся по ходу уик-энда технической директивой FIA: в ней представители федерации квалифицируют как однозначно незаконные решения, в использовании которых (без каких-либо доказательств) подозревают Скудерию.

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По словам Бинотто, техническая директива не стала основанием для внесения каких-либо изменений в настройки мотора. И снижение максимальной скорости связано с использованием большего чем обычно уровня прижимной силы. Известно, что по ходу сезона Ferrari предпочитала конфигурацию с минимальным аэродинамическим сопротивлением – что делало болид SF90 быстрым на прямых, но приводило к отставанию от Mercedes и Red Bull по скорости в поворотах.

По словам Бинотто, на Гран При США команда решила изменить в настройки в пользу сравнительно высокого уровня прижимной силы – чтобы оценить, как сильно это отразится на раскладе сил среди топ-команд.

«Мы действительно не так много выигрывали у соперников на прямых, - ответил Бинотто на вопрос Motorsport.com. – Однако мы стали гораздо ближе к соперникам в поворотах – по крайней мере, если говорить о квалификации. В эти выходные мы поменяли привычное соотношение прижимной силы и аэродинамического сопротивления, чтобы понять предел своих возможностей       в поворотах. В квалификации мы по-прежнему были сильны, а вот что произошло в гонке – надо разобраться».

Бинотто также напомнил, что после поломки двигателя в субботу утром Шарлю Леклеру (единственному из добравшихся до финиша пилотов Ferrari) пришлось использовать двигатель, который до этого отработал добрую треть сезона.

«Но я бы не сказал, что потери по мощности из-за этого были так уж сильны. Они свелись к разнице в показателях между второй версией, которую мы использовали летом, - и третьей, которую начали использовать в Монце».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При США
Автор Джонатан Нобл

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