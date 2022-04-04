Бинотто: Мы первыми узнали о новых правилах? Что вы, конечно нет!

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Первые гонки Формулы 1 2022 года показали, что Ferrari совершила наибольший прорыв. Если в прошлом году Скудерия боролась с McLaren за третье место и не претендовала на соперничество с лидерами, то теперь у команды очевидно один из двух сильнейших болидов в пелотоне.

В связи с этим появились слухи, что в Скудерии смогли каким-то образом заранее узнать о том, каким будет регламент 2022 года, и начать работу над новой техникой раньше конкурентов. В интервью немецкому изданию Bild главу Ferrari Маттиа Бинотто прямо спросили об этом.

«Это совершенно не так, – заявил Бинотто. – По правилам, всем было запрещено работать над новыми машинами в аэродинамической трубе до 1 января 2021 года. Да, мы могли больше фокусироваться в прошлом сезоне над болидами 2022 года, чем другие команды. Но не более того. Скажу больше, только после пяти гонок будет ясно, кто в самом деле сделал лучшую машину 2022 года.

Другой вопрос, что мы потратили годы на то, чтобы перестроить команду и этот процесс еще не закончен. Мы стремились вернуть в коллектив культуру Ferrari. Напомнить самим себе, что мы единственная команда, которая никогда не покидала Формулу 1 и за эти годы одержала больше всего побед».

Бинотто также ответил на вопрос о том, как в команде называют характерные углубления вверху понтонов болида F1-75, которые в паддоке прозвали детскими ванночками.

«Это правда, что среди наших инженеров много молодых отцов, – сказал с улыбкой Бинотто. – Но по правде сказать, сами мы называем углубления в понтонах «сосудами для золотых рыбок». Так что считайте, что рыбаков в нашей команде не меньше, чем папаш».

Ferrari F1-75 Фото: Ferrari