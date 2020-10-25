Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас

Комментарии руководителя Ferrari Маттиа Бинотто после Гран При Португалии оказались неожиданно позитивны для этого сезона. По словам главы Скудерии, на трассе в Портимане машина не только позволяла пилотам чувствовать себя уверенно – но и преподнесла приятные сюрпризы уже по ходу гонки.

«Болид хорошо вел себя на трассе и на шинах Medium, и на жестких покрышках. При этом резина средней жесткости сохраняла хорошую форму намного дольше, чем мы предполагали. Даже Себастьяну, несмотря на старт из середины второго десятка, удалось отыграть несколько позиций [Феттель стартовал 15-м и финишировал 10-м]. Когда перед ним была чистая трасса, он быстро находил свой темп и ехал достаточно быстро.

Было бы интересно посмотреть, как для нас сработала бы в этой ситуации тактика с Soft на первом отрезке и Medium на втором. Мы не решились ее использовать, т.к. не были уверены в том, как долго продержится Medium – но если сейчас вернуться на сутки назад, то вполне можно было рискнуть.

В целом этот уик-энд был весьма важен для нас. Мы поработали с рядом решений, разработанных с прицелом на следующий год. Нашли ответы на ряд весьма важных вопросов – и убедились, что движемся в верном направлении».