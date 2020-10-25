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Формула 1 / Гран При Португалии / Новость

Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас

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Бинотто: Мы могли бы рискнуть и сильнее, у нас был запас
Автор:
, Главный редактор

Шины на болидах SF1000 по ходу гонки в Портимане работали лучше, чем предполагали инженеры команды до старта гонки

Комментарии руководителя Ferrari Маттиа Бинотто после Гран При Португалии оказались неожиданно позитивны для этого сезона. По словам главы Скудерии, на трассе в Портимане машина не только позволяла пилотам чувствовать себя уверенно – но и преподнесла приятные сюрпризы уже по ходу гонки.

«Болид хорошо вел себя на трассе и на шинах Medium, и на жестких покрышках. При этом резина средней жесткости сохраняла хорошую форму намного дольше, чем мы предполагали. Даже Себастьяну, несмотря на старт из середины второго десятка, удалось отыграть несколько позиций [Феттель стартовал 15-м и финишировал 10-м]. Когда перед ним была чистая трасса, он быстро находил свой темп и ехал достаточно быстро.

Было бы интересно посмотреть, как для нас сработала бы в этой ситуации тактика с Soft на первом отрезке и Medium на втором. Мы не решились ее использовать, т.к. не были уверены в том, как долго продержится Medium – но если сейчас вернуться на сутки назад, то вполне можно было рискнуть.

В целом этот уик-энд был весьма важен для нас. Мы поработали с рядом решений, разработанных с прицелом на следующий год. Нашли ответы на ряд весьма важных вопросов – и убедились, что движемся в верном направлении». 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Португалии
Сессия Гонка
Пилоты Себастьян Феттель , Шарль Леклер
Команды Ferrari
Автор Кирилл Качнов

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