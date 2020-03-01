Бинотто: Мотор Ferrari не так силен, как в прошлом году
Глава Скудерии признал, что мощности силовой установки снизилась. Но объяснил это вовсе не прошлогодними нарушениями.
В прошлом году Ferrari имела такое преимущество в скорости на прямых, что соперники заподозрили ее в нарушении технического регламента. FIA проверила легальность прошлогодней силовой установки Скудерии, но отказалась раскрыть результаты расследования, уточнив лишь, что пришла с командой к обоюдному соглашению.
На прошедших в Барселоне предсезонных тестах машины Ferrari на прямых уступали конкурентам. Однако глава команды Маттиа Бинотто считает, что дело не только в меньшей мощности мотора, но и в аэродинамических характеристиках болида.
«Думаю, тут комбинация обоих факторов, – сказал итальянец. – Думаю, в плане общей мощности мотора мы не так сильны, как в прошлом году. Мы сосредоточились на надежности и это некоторым образом повлияло на скорость.
Но на ее также сильно влияет лобовое сопротивление. Чтобы улучшить скорость, надо работать и над ним, и над мощностью мотора. И поработаем, не сомневайтесь. С сопротивлением можно разобраться быстрее, чем с мотором. Для него-то надо ждать использования второй силовой установки».
Бинотто также заверил, что на тестах его команда не пыталась скрыть свою скорость: «Мы ничего не прячем, это и есть реальная скорость. Трудно в полевых условиях понять, что потеряно из-за лобового сопротивления, а что из-за мотора. Но очевидно, что в скорости мы уступаем конкурентам. Думаю, на это повлияло и сопротивление, и наша программа повышения надежности».
Дополнительная информация: Джонатан Нобл
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Бинотто: Мотор Ferrari не так силен, как в прошлом году
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