Бинотто: Мотор Ferrari не так силен, как в прошлом году

В прошлом году Ferrari имела такое преимущество в скорости на прямых, что соперники заподозрили ее в нарушении технического регламента. FIA проверила легальность прошлогодней силовой установки Скудерии, но отказалась раскрыть результаты расследования, уточнив лишь, что пришла с командой к обоюдному соглашению.

На прошедших в Барселоне предсезонных тестах машины Ferrari на прямых уступали конкурентам. Однако глава команды Маттиа Бинотто считает, что дело не только в меньшей мощности мотора, но и в аэродинамических характеристиках болида.

«Думаю, тут комбинация обоих факторов, – сказал итальянец. – Думаю, в плане общей мощности мотора мы не так сильны, как в прошлом году. Мы сосредоточились на надежности и это некоторым образом повлияло на скорость.

Но на ее также сильно влияет лобовое сопротивление. Чтобы улучшить скорость, надо работать и над ним, и над мощностью мотора. И поработаем, не сомневайтесь. С сопротивлением можно разобраться быстрее, чем с мотором. Для него-то надо ждать использования второй силовой установки».

Бинотто также заверил, что на тестах его команда не пыталась скрыть свою скорость: «Мы ничего не прячем, это и есть реальная скорость. Трудно в полевых условиях понять, что потеряно из-за лобового сопротивления, а что из-за мотора. Но очевидно, что в скорости мы уступаем конкурентам. Думаю, на это повлияло и сопротивление, и наша программа повышения надежности».

Дополнительная информация: Джонатан Нобл