Бинотто: Мое время в Ferrari не бесконечно

Маттиа Бинотто возглавляет Ferrari с 2019 года и за два сезона под его руководством команда выиграла всего три гонки. В сезоне-2020 Скудерия показала свой худший результат более, чем за 30 лет, став шестой в Кубке конструкторов.

Бинотто неоднократно подвергался критике болельщиков и экспертов, однако владельцы команды продолжают ему доверять. Сам Маттиа заметил, что понимает необходимость добиться результатов в короткие сроки.

«Я знаю, что мое время [в команде] не бесконечно, – сказал Бинотто. – И я понимаю, что команда и я сам должны хорошо поработать в ближайшие сезоны.

Но мои взгляды не изменились. Мы знаем, что в Ф1 нет волшебных средств, которые делают вас сильнее остальных. Приходится строить все постепенно, и на это требуется время. Но наши амбиции остались прежними».