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Формула 1 / Новость

Бинотто предсказал Ferrari сложный старт сезона

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Бинотто предсказал Ferrari сложный старт сезона
Автор:
, ответственный редактор
7 июн. 2020 г., 08:23

По словам главы Скудерии, зимние тесты выявили нехватку темпа у новой машины SF1000, а разобраться с проблемами помешал карантин

По итогам предсезонных сессий эксперты сходились во мнении, что в наилучшей форме чемпионат мира должны начать Mercedes и Red Bull, тогда как Ferrari предстоит сокращать отставание от главных соперников.

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В Маранелло фактически согласились с подобными оценками, так как еще до Гран При Австралии главный конструктор Симоне Реста получил указание создать к лету существенно доработанный вариант шасси. Этим планам, как известно, помешали охватившая мир эпидемия и принудительное закрытие производств, включая и базы гоночных команд.

Вкупе с заморозкой доработок это означает, что в первый уик-энд сезона-2020 в Шпильберге у Скудерии будет та самая конфигурация SF1000, что и в Альберт-парке. Из-за этого глава команды Маттиа Бинотто признал, что рассчитывать на сильные выступления в летних гонках едва ли приходится.

«Нас ждет аномальный чемпионат, – рассказал он в интервью La Stampa. – Он пройдет по новому и очень плотному расписанию, частично за закрытыми дверями. Команды сейчас испытывают финансовые сложности, так как лишились запланированных доходов от Liberty Media и спонсоров.

Разумеется, мы с энтузиазмом ждем начала гонок. Возвращение к нормальной жизни не может не радовать. Но для нас старт сезона будет сложным. Машина осталось такой же, как в Австралии, ведь фабрики были закрыты. А зимние тесты нас не удовлетворили».

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«Мы сочли вето неправильным подходом»

За время вынужденной паузы Формула 1 приняла ряд судьбоносных решений, которые определят лицо гонок на ближайшие годы. Прежде всего речь о финансовых ограничениях, которые должны в первую очередь ударить по большим командам.

Бинотто объяснил, почему Ferrari поддержала эти начинания: «Не раз случалось такое, что мы в одиночку бились за те вещи, которые считали правильными. И хотя предстоящие ограничения расходов и доработок очень сильно скажутся на Ferrari, мы не стали накладывать свое вето. Такой подход кажется мне неправильным. Мы должны подходить к подобным вопросам с максимальной ответственностью.

Новые правила во многих отношениях играют против нас, но они принесут пользу всей Формуле 1. Если говорить о квалификационных гонках, то я очень разочарован, что эта возможность была упущена. Если вы вторую неделю гоняетесь на одной и той же трассе, как нам предстоит в Австрии и Британии, всегда есть риск, что вторая гонка станет копией первой. 

Потому и пришла идея о другом формате. Формула 1, FIA и девять из десяти команд поддержали ее. Но одна команда [Mercedes] оказалась против, и этого хватило, чтобы заблокировать инициативу. Очень досадно за болельщиков и весь наш спорт. Мне жаль, что так вышло, ведь все было согласовано».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari В Магазин
Автор Франко Нуньес

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