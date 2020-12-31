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Формула 1 / Новость

Бинотто: Команды-клиенты упрощают жизнь молодым талантам

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Бинотто: Команды-клиенты упрощают жизнь молодым талантам
Автор:
, Главный редактор

По словам руководителя команды Ferrari, Скудерия не может позволить себе заключать контракты с пилотами без опыта выступлений в Ф1

Наличие в Формуле 1 т.н. команд-клиентов существенно облегчает попадание в чемпионат мира молодых гонщиков. Такое заявление на днях сделал Маттиа Бинотто – руководитель команды Ferrari. Напомним, что сотрудничество Скудерии с двумя «своими» коллективами (Alfa Romeo и Haas) не ограничивается поставкой силовых агрегатов. В следующем году в составе этих команд будут выступать сразу два гонщика, воспитанных юниорской программой Ferrari – Антонио Джовинацци и Мик Шумахер.

«Думаю, мы не можем себе позволить взять пилота из Формулы 2 и напрямую посадить его в кокпит одной из красных машин, – заявил Бинотто. – Слишка велика будет ответственность, а в отсутствие необходимого опыта сложно ждать от молодого гонщика сильных результатов.

И в этом случае наличие команд-клиентов серьезно нас выручает. С их помощью мы можем обеспечить своим пилотам возможность осваиваться в Ф1 и набираться опыта. Выступления Мика за Haas в следующем году – прекрасная возможность продемонстрировать все выгоды нашего сотрудничества.

Важно понять, что наша юниорская программа должна воспитывать пилотов Формулы 1, а пилотов, которые однажды смогли бы выступать за Ferrari. А это значит, что парни должны быть на сто процентов готовы к выступлениям на высшем уровне».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Ferrari , Haas F1 Team
Автор Кирилл Качнов

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