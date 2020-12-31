Бинотто: Команды-клиенты упрощают жизнь молодым талантам

Наличие в Формуле 1 т.н. команд-клиентов существенно облегчает попадание в чемпионат мира молодых гонщиков. Такое заявление на днях сделал Маттиа Бинотто – руководитель команды Ferrari. Напомним, что сотрудничество Скудерии с двумя «своими» коллективами (Alfa Romeo и Haas) не ограничивается поставкой силовых агрегатов. В следующем году в составе этих команд будут выступать сразу два гонщика, воспитанных юниорской программой Ferrari – Антонио Джовинацци и Мик Шумахер.

«Думаю, мы не можем себе позволить взять пилота из Формулы 2 и напрямую посадить его в кокпит одной из красных машин, – заявил Бинотто. – Слишка велика будет ответственность, а в отсутствие необходимого опыта сложно ждать от молодого гонщика сильных результатов.

И в этом случае наличие команд-клиентов серьезно нас выручает. С их помощью мы можем обеспечить своим пилотам возможность осваиваться в Ф1 и набираться опыта. Выступления Мика за Haas в следующем году – прекрасная возможность продемонстрировать все выгоды нашего сотрудничества.

Важно понять, что наша юниорская программа должна воспитывать пилотов Формулы 1, а пилотов, которые однажды смогли бы выступать за Ferrari. А это значит, что парни должны быть на сто процентов готовы к выступлениям на высшем уровне».