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Формула 1 / Гран При Бразилии Новости

Бинотто: Хэмилтон доказал необходимость реверсивных стартов

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По словам главы Ferrari, в спринтерских гонках гонщики должны стартовать в обратном порядке

Бинотто: Хэмилтон доказал необходимость реверсивных стартов

Льюис Хэмилтон стал главным героем обгонов по ходу Гран При Бразилии.

Он выиграл квалификацию, но его результат был аннулирован из-за несоответствия заднего крыла техническим требованиям. Из-за этого в спринте Хэмилтон стартовал последним и пробился на пятое место на финише.

В гонке из-за замены двигателя внутреннего сгорания он потерял пять позиций на старте и стартовал 11-м. И выиграл Гран При, причем исключительно за счет обгонов на трассе. Более того, Серхио Переса Хэмилтону пришлось обгонять дважды, так как мексиканец в первый раз смог контратаковать и вернул позицию.

После такого уик-энда идею реверсивных стартов, которые давно применяются в младших сериях, поддержал даже глава Ferrari Маттиа Бинотто.

«Я честно думаю, что реверсивная решетка является хорошей идеей, так как мы видели столько обгонов, получили столько удовольствия от этого зрелища, – сказал Бинотто после гонки в Бразилии. – Так что я думаю, стоит обсудить такой формат для спринтерских гонок. Впрочем, мне кажется, тут и обсуждать нечего, а надо вводить».

Отметим, что по опросам большинство болельщиков высказались против реверсивных стартов, и пока идея не была принята организаторами Формулы 1.

Дополнительная информация: Джонатан Нобл

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