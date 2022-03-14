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Формула 1 / Предсезонные тесты в Бахрейне Новости

Бинотто исключил Ferrari из списка сильнейших команд 2022 года

По словам главы Скудерии, лучшими остаются Red Bull и Mercedes

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Бинотто исключил Ferrari из списка сильнейших команд 2022 года
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Смена технического регламента с 2022 года с одной стороны поставила все команды в равное положение, а с другой стала преимуществом для тех, кто обладает хорошей технической базой. В частности, это могло бы стать хорошим шансом для возвращения Ferrari в число претендентов на титул.

На прошедших тестах в Барселоне и Бахрейне пилоты Ferrari действительно показали себя неплохо и даже заслужили похвалы от Mercedes. Но руководитель Скудерии Маттиа Бинотто пока не стал обещать значительного прогресса.

«Мы смогли проехать много кругов, показали надежность и собрали много данных, – заявил Бинотто после тестов в Бахрейне. – Теперь мы отлично знаем нашу машину, так что сможем сделать ее только лучше. Но на данный момент мы не фавориты.

Фавориты все те же, кто боролся в прошлом сезоне. Это сильные команды, они доказали, что могут быть быстрыми. И на тестах они показали, что могут быть очень быстры. Тогда, если они фавориты, то значит мы – аутсайдеры.

Судя по тестам, мы и правда неплохо начинаем сезон, но все же главное – это результаты в гонках.

Что до фаворитов, то это Red Bull и Mercedes. «Быки» поставили обновления в самый последний день, это означает, что они продолжают развивать машину. И я совершенно убежден, что после тестов к первой гонке Mercedes сможет существенно улучшить свой болид.

Если мы сможем навязать им борьбу, это уже будет для нас отлично».

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