Бинотто и Хэмилтон разошлись в оценке силы Ferrari

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Трехдневная сессия на трассе «Каталунья» завершилась с преимуществом пилотов Mercedes: Льюис Хэмилтон стал быстрейшим, его новый напарник Джордж Расселл уступил меньше одной десятой.

Ferrari по скорости осталась лишь четвертой, пропустив еще и Red Bull с McLaren – однако именно форма этой команды привлекла Хэмилтона. Он сказал, что за Скудерией «над смотреть максимально внимательно», так как «в работе над машиной они опережают всех на пару месяцев».

Однако глава Ferrari Маттиа Бинотто не согласился с такими оценками. По его мнению, преимущество сейчас как раз у Mercedes.

«Уверен, что это они окажутся на два-три месяца впереди, когда придет время ехать [на тесты] в Бахрейн, – объяснил Бинотто репортерам Sky по ходу последнего дня заездов в Барселоне. – Скажу честно, сейчас оценивать силы очень сложно».

На уточняющий вопрос о причинах такой уверенности глава Скудерии добавил: «До меня доходили слухи, что некоторые соперники готовят ко вторым тестам серьезные обновления».

Оценивая расстановку сил, он сказал: «Мы видели, сколь сильны Mercedes и Red Bull были в прошлом году. Сейчас ничего не поменялось. Первая гонка пройдет совсем не в таких условиях, как здесь [в Барселоне] – другая температура, другая конфигурация. Все может оказаться совсем иначе. В любом случае, нас точно нельзя назвать главными фаворитами.

На первых тестах важнее всего было собирать данные, так что мы довольны пройденной дистанцией. Теперь нужно будет все проанализировать в Маранелло.

Пока с нашей машиной не возникло каких-либо серьезных проблем. Но напомню, что в конце прошлого сезона мы уступали топ-командам секунду на круге. Потому сейчас делать какие-то выводы еще очень рано».

Стоит отметить, что после финиша на третьей позиции по итогам прошлого сезона итальянская команда получила возможность работать в аэродинамической трубе и средствах CFD больше, чем соперники из Mercedes и Red Bull.

Бинотто настаивает, что это принесло команде преимущества: «Не знаю, можно ли тут вообще говорить о какой-то разнице.

Роль играет не само время работы, а умение использовать его. Именно так можно отыгрывать десятые доли секунды».

Ранее, финишировав только на шестой позиции по итогам сезона-2020, в Ferrari рассказывали, что за счет этого получили всего один лишний цикл продувок в трубе.