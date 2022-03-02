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Формула 1 Новости

Бинотто и Хэмилтон разошлись в оценке силы Ferrari

Семикратный чемпион мира стал быстрейшим на первых тестах, но после их завершения отметил силу соперников из Скуделии

Бинотто и Хэмилтон разошлись в оценке силы Ferrari
Александр Кабановский
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Трехдневная сессия на трассе «Каталунья» завершилась с преимуществом пилотов Mercedes: Льюис Хэмилтон стал быстрейшим, его новый напарник Джордж Расселл уступил меньше одной десятой. 

Ferrari по скорости осталась лишь четвертой, пропустив еще и Red Bull с McLaren – однако именно форма этой команды привлекла Хэмилтона. Он сказал, что за Скудерией «над смотреть максимально внимательно», так как «в работе над машиной они опережают всех на пару месяцев». 

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Однако глава Ferrari Маттиа Бинотто не согласился с такими оценками. По его мнению, преимущество сейчас как раз у Mercedes.

«Уверен, что это они окажутся на два-три месяца впереди, когда придет время ехать [на тесты] в Бахрейн, – объяснил Бинотто репортерам Sky по ходу последнего дня заездов в Барселоне. – Скажу честно, сейчас оценивать силы очень сложно».

На уточняющий вопрос о причинах такой уверенности глава Скудерии добавил: «До меня доходили слухи, что некоторые соперники готовят ко вторым тестам серьезные обновления».

Оценивая расстановку сил, он сказал: «Мы видели, сколь сильны Mercedes и Red Bull были в прошлом году. Сейчас ничего не поменялось. Первая гонка пройдет совсем не в таких условиях, как здесь [в Барселоне] – другая температура, другая конфигурация. Все может оказаться совсем иначе. В любом случае, нас точно нельзя назвать главными фаворитами.

На первых тестах важнее всего было собирать данные, так что мы довольны пройденной дистанцией. Теперь нужно будет все проанализировать в Маранелло. 

Пока с нашей машиной не возникло каких-либо серьезных проблем. Но напомню, что в конце прошлого сезона мы уступали топ-командам секунду на круге. Потому сейчас делать какие-то выводы еще очень рано».

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Стоит отметить, что после финиша на третьей позиции по итогам прошлого сезона итальянская команда получила возможность работать в аэродинамической трубе и средствах CFD больше, чем соперники из Mercedes и Red Bull.

Бинотто настаивает, что это принесло команде преимущества: «Не знаю, можно ли тут вообще говорить о какой-то разнице.

Роль играет не само время работы, а умение использовать его. Именно так можно отыгрывать десятые доли секунды».

Ранее, финишировав только на шестой позиции по итогам сезона-2020, в Ferrari рассказывали, что за счет этого получили всего один лишний цикл продувок в трубе. 

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