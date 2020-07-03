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Бинотто: Ferrari уволила Феттеля из-за коронавируса

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Бинотто: Ferrari уволила Феттеля из-за коронавируса
Автор:
3 июл. 2020 г., 13:44

Босс Скудерии намекнул: если бы сезон стартовал вовремя, Феттель мог сохранить место в команде. При условии, что ярко проявил бы себя в первых гонках

Себастьян Феттель был кандидатом номер один на место в составе Ferrari в 2021 году – но расклады изменились из-за глобальной пандемии коронавируса. Такое заявление сделал руководитель итальянской команды Маттиа Бинотто в интервью для пресс-службы чемпионата мира днем в пятницу.

«Когда мы зимой говорили и самому Себастьяну, и на публику, что в первую очередь будем рассматривать именно кандидатуру Себастьяна, это не было лукавством, – пояснил менеджер. – При этом, само собой, зимой многие гонщики интересовались положением дел у нас. Звонков и писем было много. Но мы по-прежнему в первую очередь думали о Себастьяне.

Однако ситуация с коронавирусом очень сильно все поменяла. Случилось много всего: был пересмотрен потолок расходов, вступление в силу новых техтребований перенесли на 2022 год. Для нас все эти изменения были значительными, мы должны были их учитывать.

И вдобавок ко всему старт сезона отложили. Таким образом, у Себа не было возможности показать, насколько хорошо он мотивирован, насколько хорошо он мотивирован именно за рулем Ferrari. Можно сказать, что ему просто не повезло.

Поэтому во время карантина наша позиция поменялась. Все это подвело нас к решению, о котором вы все прекрасно слышали. Я знаю, что для Себа это решение стало сюрпризом – и прекрасно его понимаю. Это стало бы сюрпризом для любого. И конечно, он не слишком этим решением доволен – так реагировало бы и большинство других гонщиков на его месте».

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При этом Бинотто подчеркнул: у Ferrari нет ровным счетом никаких сожалений из-за того, что несколько лет назад она сделала ставку именно на Феттеля.

«Пять лет, которые Себ выступал в нашем составе, были прекрасным временем. Себастьян – прекрасный спортсмен и прекрасный человек. Я думаю, что к нему очень тепло относятся все. Начиная с его механиков и заканчивая поклонниками нашей команды. Лично я уважаю его – и это уважение никуда не делось, когда мы приняли решение нанять другого пилота».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Себастьян Феттель В Магазин
Команды Ferrari В Магазин
Автор Адам Купер

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