Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе

Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей. Об этом заявил на презентации автомобиля Ferrari SF1000 руководитель команды Маттиа Бинотто.

«В ряде случаев нам пришлось действовать весьма радикально, – в частности сообщил менеджер. – Особое внимание мы уделили аэродинамической эффективности автомобиля. Главной целью при этом было увеличение доступного уровня прижимной силы. Но это сказалось на конструкции задней части машины – ее компоновку пришлось сделать очень-очень плотной.

Мы также уделили немало внимания подвеске – чтобы можно было действовать более гибко, настраивая автомобиль под конкретного гонщика и конкретную трассу, быстрее и эффективнее адаптироваться к тем или иным ситуациям, которые возникают на трассе.

Кроме того, конструкторам пришлось всерьез поработать над снижением массы – в частности, за счет оптимизации конструкции силовой установки. Не отдельно взятых ее составляющих – к примеру, двигателя внутреннего сгорания – но буквально всех ее элементов».