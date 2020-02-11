Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе
По словам руководителя итальянской команды, чтобы лучше сбалансировать машину с аэродинамической точки зрения, пришлось сделать весьма плотной компоновку задней части болида.
Новый автомобиль команды Ferrari может выглядеть похожим на машину-предшественницу, но на деле конструкторам итальянского коллектива пришлось серьезно доработать конструкцию болида в большинстве ключевых областей. Об этом заявил на презентации автомобиля Ferrari SF1000 руководитель команды Маттиа Бинотто.
«В ряде случаев нам пришлось действовать весьма радикально, – в частности сообщил менеджер. – Особое внимание мы уделили аэродинамической эффективности автомобиля. Главной целью при этом было увеличение доступного уровня прижимной силы. Но это сказалось на конструкции задней части машины – ее компоновку пришлось сделать очень-очень плотной.
Мы также уделили немало внимания подвеске – чтобы можно было действовать более гибко, настраивая автомобиль под конкретного гонщика и конкретную трассу, быстрее и эффективнее адаптироваться к тем или иным ситуациям, которые возникают на трассе.
Кроме того, конструкторам пришлось всерьез поработать над снижением массы – в частности, за счет оптимизации конструкции силовой установки. Не отдельно взятых ее составляющих – к примеру, двигателя внутреннего сгорания – но буквально всех ее элементов».
Читайте также:
Предыдущая новость
Ferrari представила болид 2020 года
Следующая новость
Галерея: болид Ferrari SF1000 2020 года
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Кирилл Качнов
Бинотто: Ferrari уделила особое внимание прижимной силе
База данных
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
16 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты