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Бинотто назвал гонку в Сингапуре свидетельством прогресса Ferrari

По мнению главы Скудерии, прошедший уик-энд подтвердил, что команда сделала выводы из прежних ошибок

Автор:
, Редактор (Турция)
Бинотто назвал гонку в Сингапуре свидетельством прогресса Ferrari
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В нынешнем сезоне Ferrari допустила такое количество всевозможных промахов, что перед стартом очередной гонки болельщики волей-неволей задаются вопросом, как команда на этот раз осложнит себе воскресенье. 

Однако в Сингапуре Скудерия едва ли дала поводы для критики – Шарль Леклер упустил преимущество поула на первых метрах, но затем довел гонку до финиша вторым, а Карлос Сайнс опередил в послестартовой связке Льюиса Хэмилтона и спустя два часа дополнил призовую тройку. 

Двойного подиума у команды, между прочим, не было с майского этапа в Майами. Ее глава Маттиа Бинотто отметил, что выступление в Сингапуре оставило двойственные ощущения. 

«Мы огорчены результатом гонки, – сказал он на медиа-сессии. – Уже долгое время мы стремимся к победе, и сегодня были очень близки к ней. 

В итоге нам достались уверенные второе и третье места. Это значительное количество очков, хотя нашей целью остается победа».

Итальянец добавил: «В целом уик-энд оказался непростым, но машина хорошо показала себя как на сухой, так и на сырой трассе. 

Нам удалось подтвердить, что Ferrari смогла справиться с теми сложностями, которые мешали нам в Спа и Зандфорте. Мы сумели вернуть прежнюю скорость. Это вдохновляет  в преддверии следующих гонок».

На вопрос о том, что он выделил бы из воскресных событий на трассе, Бинотто ответил: «Очень важным был старт. Я считаю, он определил дальнейший ход всей гонки.  

Мы могли стартовать лучше, и тогда результат тоже получился бы лучше. Шарль неплохо среагировал на сигналы светофоров, но зацеп был не самым хорошим, хотя он все сделал правильно. Однако колеса все же пробуксовали. 

Это сказалось на итогах гонки. Теперь нужно понять, почему машина поехала не так хорошо, как мы ожидали. Но все же, второе и третье места – это неплохой результат». 

Последнюю победу Ferrari принес Шарль Леклер в Шпильберге в начале июля. Всего команда в нынешнем сезоне выиграла четыре Гран При.

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