Бинотто: Ferrari привезет в Сочи обновления, но они ничего не изменят

После двух гонок без очков пилоты Ferrari заняли восьмое и десятое места на Гран При Тосканы. При этом, опередить Шарль Леклер и Себастьян Феттель смогли только пилотов трех слабейших команд.

Руководитель Скудерии Маттиа Бинотто рассказал, что на Гран При России команда привезет обновленную машину, но надежд на нее не возлагает.

«У нас будут небольшие обновления в следующей гонке. Но они ничего не изменят», – сказал Бинотто.

Босс Ferrari также рассказал о работе над машиной-2021: «Мы много работаем на базе, чтобы исправить базу машины с прицелом на 2021 год. Мы не можем надеяться на маленькие изменения. У соперников иная ситуация, наши проблемы – фундаментальные, нам нужно больше времени».