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Формула 1 Новости

Бинотто: Ferrari не дорабатывала машину-2021

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Босс Скудерии уверяет, что усиление команды произошло без улучшения машины

Бинотто: Ferrari не дорабатывала машину-2021

Ferrari смогла сильно прибавить по ходу сезона-2021. По началу итальянская команда отставала от McLaren в борьбе за третье место Кубка конструкторов, но за последние этапы смогла увеличить отрыв от Уокинга до 39,5 очков. 

Осенью Скудерия выглядит явно быстрее конкурента, но ее босс Маттиа Бинотто уверяет, что машину в Маранелло давно не дорабатывают.

«Мы ни разу по-настоящему не дорабатывали нынешнюю машину, – сказал Бинотто. – Мы представили пару апгрейдов на старте сезона и все, если не считать силовую установку. Но над ней мы работали с прицелом на 2022 год. Все наши усилия с начала года сосредоточены на машине-2022, мы не отвлекались от этого, никогда не думали повредить 2022 году ради 2021-го.

Мы на старте сезона знали, что можем побороться за третье место. Знали, что борьба будет плотная. Но нашей главной целью было не занять третье место, а улучшить команду во всех аспектах. Третье место просто следствие этого».

По мнению Бинотто, прогресса Скудерия добилась за счет улучшения процессов:

«То, что сейчас мы занимаем третье место, это следствие того, что работа команды на Гран При сильно улучшилась по ходу сезона. A не потому, что машина стала лучше.

Мы сильно прибавили в плане стратегии, коммуникации между пилотами, понимании своей работы. Очень сильно улучшили работу с резиной.

Думаю, если посмотреть на прошлогоднее шестое место, мы сделали максимум при нынешних ограничениях по правилам».

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