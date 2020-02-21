Бинотто: Ferrari медленнее Red Bull и Mercedes

Глава Ferrari Маттиа Бинотто не слишком высоко оценил положение своей команды относительно конкурентов по скорости на первых предсезонных тестах. В прошлом году Скудерия доминировала на тестах, из-за чего считалась фаворитом сезона. В этот же раз Ferrari в первые два дня была медленнее Red Bull, а значительную часть третьего дня потеряла из-за поломки мотора на машине Себастьяна Феттеля.

Бинотто полагает, что сейчас его команда уступает и Red Bull, и Mercedes.

«Я не столь оптимистичен, как в прошлом году, другие выглядят быстрее нас, – сказал Бинотто. – Пока трудно судить, насколько быстрее, в ближайшие дни мы изучим все данные. Но я думаю, пока они быстрее.

Беспокоит ли нас это? Конечно, да, ведь мы не так быстры, как хотели бы. Но пока еще рано определять позиции».

Несмотря на вышесказанное, Бинотто верит в прогресс Скудерии по ходу сезона.

«Думаю, мы развиваем машину в верном направлении, – сказал Бинотто. – У нас долгий сезон, потенциально 22 Гран При, так что будет время, чтобы отыграться. Но давайте дождемся следующей недели и Австралии, прежде чем оценивать всех».

Руководитель Ferrari также уверен, что сможет выиграть чемпионат, даже отставая на первых Гран При.

«Думаю, мы победим их на дистанции всего сезона. Сделаем ли мы это уже в Австралии? Вероятно, нет. Mercedes и Red Bull сейчас очень быстры, но настоящая скорость будет видна только в Мельбурне. И то это будет скорость в начале сезона из 22-х Гран При».

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас