Бинотто: Ferrari и Red Bull обсудили легальность моторов Mercedes

Ранее стало известно, что Ferrari и Red Bull усомнились в легальности новой системы охлаждения в силовой установке Mercedes, которая якобы позволила немцам прибавить в мощности. Сообщалось, что FIA получила запрос по разъяснению легальности подобного решения.

Босс Ferrari Маттиа Бинотто подтвердил, что обсуждал сомнения по мотору Mercedes с главой Red Bull Кристианом Хорнером. Но заверил, что запрос в FIA отправляла не Скудерия.

«Мы не писали в FIA, – сказал Бинотто. – Но как все команды, мы всегда пытаемся понять, что делают наши соперники, анализируем вид их машин, смотрим на данные GPS.

У нас были сомнения [по поводу Mercedes] и мы обсудили их с Red Bull. Я лично говорил с Хорнером об этом, но запросов в FIA мы не делали».