Бинотто: Ferrari готова на все – лишь бы гонки состоялись

Ferrari готова согласиться с большинством нестандартных решений, которые помогли бы провести полноценный чемпионат мира в сокращенные сроки. Об этом руководитель итальянского коллектива Маттиа Бинотто рассказал в интервью британскому телеканалу Sky Sports.

«Я уверен, что команда Чейза [Кэри, генерального директора Ф1] сделает все возможное и организует настолько хороший чемпионат, насколько это вообще возможно в таких условиях, – в частности сказал Бинотто. – Со своей стороны мы готовы на все, что может потребоваться: сокращенный уик-энд, две гонки за выходные, много этапов подряд или перенос последней гонки на непривычно поздний срок. Надо быть гибкими и делать все, чтобы болельщики получили хорошее зрелище».

Уточняя позицию Бинотто, журналист Sky Sports описал гипотетическую ситуацию, когда один чемпионат мира закончится в феврале 2021 года, а следующий начнется уже в марте. Руководитель Скудерии сказал, что и в этом не видит ничего невозможного – но тут же оговорился, что «судить, как в итоге будет выглядеть чемпионат, еще рано».

В интервью был также затронут активно обсуждающийся в последнее время вопрос о более жестком ограничении расходов. Бинотто обратил внимание, что разные команды Ф1 работают по разным бизнес-схемам – поэтому поспешные решения в сфере контроля за бюджетами могут принести заметный ущерб отдельным коллективам.

«Одни команды почти все делают своими силами, другие – закупают на стороне большое количество узлов и деталей. Это тоже надо принять во внимание. Может быть, есть смысл разработать разные ограничения для команд – в зависимости от того, по какой схеме они работают и живут».