Бинотто: Ferrari ехали не в полную силу

Гонщики Ferrari стали одними из тех, кто в Катаре успешно реализовал тактику одного пит-стопа. На двоих они заработали десять очков против нуля у главных соперников за третье место в Кубке конструкторов, команды McLaren.

Однако за несколько кругов до финиша это было не очевидным, так как Ландо Норрис из McLaren шел на той же тактике на четвертой позиции и мог один принести своей команде 12 очков. Однако у Норриса случился прокол шины, из-за чего он потерял позицию и выбыл из очковой зоны.

По словам главы Скудерии Маттиа Бинотто, команда могла бы достичь большего, но итальянские болиды, как оказалось, снашивали шины быстрее других, в результате чего его гонщикам приходилось ехать медленнее, чем они могли бы.

«Уик-энд прошел согласно нашим ожиданиям, хотя, конечно, седьмое и восьмое места – не то, к чему мы стремимся, – заявил Бинотто. – Но я знал, что как и на «Поль-Рикаре», на этой трассе мы столкнемся с повышенным износом шин. И я думаю, в этот раз мы справились лучше, чем тогда во Франции.

С самого первого круга мы попросили пилотов не гнать на полную, а постараться проехать трассу с одним пит-стопом. И они действительно ехали не в полную силу, а держали оборону: сначала на шинах Medium, а затем на Hard.

Только на последних десяти кругах, когда мы уже были уверены, что дотянем, мы разрешили им атаковать. И я думаю, мы справились лучше тех, кто допустил проколы. У наших машин определенно шины изнашивались сильнее. Но как команда, мы смогли все правильно рассчитать».

Бинотто также рассказал, что у Карлоса Сайенса были проблемы с радиосвязью, что, возможно, стоило ему позиций.

«На самом деле Шарль Леклер просил разрешения прибавить, но мы не разрешили, чтобы не оказаться в компании с теми, у кого спустили колеса. А у Сайнса, напротив, возникли проблемы с радиосвязью, и он довольно поздно получил разрешение атаковать. Если бы он узнал об этом вовремя, то мог бы быть впереди Стролла, а там и до Окона было не далеко», – сказал Бинотто.