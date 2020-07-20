Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Австрии
03 июл.
-
05 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Штирии
10 июл.
-
12 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Венгрии
17 июл.
-
19 июл.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
ГП Великобритании
31 июл.
-
02 авг.
Первая тренировка через
11 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Emirates Гран При по случаю 70-летия Формулы 1
07 авг.
-
09 авг.
Первая тренировка через
18 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Испании
14 авг.
-
16 авг.
Первая тренировка через
25 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бельгии
Билеты
28 авг.
-
30 авг.
Первая тренировка через
39 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
-
06 сент.
Первая тренировка через
46 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
-
13 сент.
Следующее событие через
52 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сингапура
Билеты
17 сент.
-
20 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
Билеты
25 сент.
-
27 сент.
Первая тренировка через
67 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Японии
Билеты
08 окт.
-
11 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При США
Билеты
23 окт.
-
25 окт.
Первая тренировка через
95 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Мексики
30 окт.
-
01 нояб.
Первая тренировка через
102 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бразилии
Билеты
13 нояб.
-
15 нояб.
Первая тренировка через
116 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
27 нояб.
-
29 нояб.
Первая тренировка через
130 дней
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Формула 1 / Гран При Венгрии / Новость

Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали

Поделились
Комментарии
Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали
Автор:
, редактор
20 июл. 2020 г., 07:26

Босс команда призвал не ждать скорого улучшения ситуации

Пилоты Ferrari заняли шестое и 11-е места на Гран При Венгрии, хотя после этапов в Австрии от команды ждали прогресса. Глава команды Маттиа Бинотто признал, что команда выступает даже хуже, чем сама опасалась.

«Мы видели в Барселоне, что недостаточно быстры, но не ожидали настолько больших трудностей, – сказал Бинотто. – Мы выступаем явно хуже наших ожиданий. У нас есть пара недель до этапа в Сильверстоуне, важно вернуться в Маранелло и рассмотреть все аспекты машины и нашей работы, найти, что улучшить.

Нам нужен ясный анализ работы машины и команды в целом. Надо разобраться с этим как можно быстрее. Надо работать не больше, а лучше. А как это сделать, должен подсказать анализ».

В Австрии Бинотто говорил, что его команда проигрывает Mercedes секунду с круга, при этом 70% проигрыша идут на прямых. По словам босса Ferrari, в Венгрии ситуация не изменилась и в ближайшее время не изменится.

«Дефицит никуда не делся. Нам не хватает скорости на прямых и в поворотах. Нам надо улучшать машину в целом, но это займет время. За несколько недель такое не исправить, нужно терпение. Как много потребуется времени? Пока не знаю».

Читайте также:

Следующая новость
Механики Red Bull спасли болид, разбитый за 20 минут до старта. На решетке машине сделали рентген

Предыдущая новость

Механики Red Bull спасли болид, разбитый за 20 минут до старта. На решетке машине сделали рентген

Самое читаемое Сегодня

Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной
Формула 1 / Формула 1

Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной

Хэмилтон взывает к совести Феттеля, Грожана и боссов Формулы 1 – из-за скомканного коленопреклонения перед стартом
Формула 1 / Формула 1

Хэмилтон взывает к совести Феттеля, Грожана и боссов Формулы 1 – из-за скомканного коленопреклонения перед стартом

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено
Формула 1 / Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

Гран При Венгрии: пять быстрых выводов
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии: пять быстрых выводов

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии
Формула 1 / Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали
Формула 1 / Формула 1
17мин

Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали

Механики Red Bull спасли болид, разбитый за 20 минут до старта. На решетке машине сделали рентген
Формула 1 / Формула 1

Механики Red Bull спасли болид, разбитый за 20 минут до старта. На решетке машине сделали рентген

Боттас стартовал не по светофору, а по огням у себя на руле
Формула 1 / Формула 1

Боттас стартовал не по светофору, а по огням у себя на руле

Самое важное:

Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали
Формула 1 / Формула 1
17мин

Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали

Механики Red Bull спасли болид, разбитый за 20 минут до старта. На решетке машине сделали рентген
Формула 1 / Формула 1

Механики Red Bull спасли болид, разбитый за 20 минут до старта. На решетке машине сделали рентген

Норрис назвал старт в Венгрии худшим в жизни
Формула 1 / Формула 1

Норрис назвал старт в Венгрии худшим в жизни

Гран При Венгрии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Формула 1 / Формула 1

Гран При Венгрии за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Венгрии
Команды Ferrari В Магазин
Автор Иван Матушкин

Самое читаемое

1
Формула 1

Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной

2
Формула 1

Хэмилтон взывает к совести Феттеля, Грожана и боссов Формулы 1 – из-за скомканного коленопреклонения перед стартом

3
Формула 1

Сайнс: Никто не заставит меня встать на колено

4
Формула 1

Гран При Венгрии: пять быстрых выводов

5
Формула 1

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Венгрии

Последние видео

Стартовая решетка Гран При Венгрии 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При Венгрии

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии 03:46
Формула 1

Лучшие моменты Формулы 1 – Гран При Венгрии

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки? 05:55
Формула 1

Действительно ли Racing Point в беде и почему у Ferrari не сработали новинки?

Первая победа Льюиса Хэмилтона 03:00
Формула 1

Первая победа Льюиса Хэмилтона

История Williams в Формуле 1 02:27
Формула 1

История Williams в Формуле 1

Самое важное:

Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали
Формула 1

Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали

Механики Red Bull спасли болид, разбитый за 20 минут до старта. На решетке машине сделали рентген
Формула 1

Механики Red Bull спасли болид, разбитый за 20 минут до старта. На решетке машине сделали рентген

Норрис назвал старт в Венгрии худшим в жизни
Формула 1

Норрис назвал старт в Венгрии худшим в жизни

Гран При Венгрии за 30 секунд: анимированные лэпчарты
Формула 1

Гран При Венгрии за 30 секунд: анимированные лэпчарты

Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной
Формула 1

Как Квят стал морской свинкой и почему финиш на 12-м месте не мешает назвать гонку в Венгрии идеальной

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.