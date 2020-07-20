Бинотто: Ferrari едет даже хуже, чем мы ожидали

Пилоты Ferrari заняли шестое и 11-е места на Гран При Венгрии, хотя после этапов в Австрии от команды ждали прогресса. Глава команды Маттиа Бинотто признал, что команда выступает даже хуже, чем сама опасалась.

«Мы видели в Барселоне, что недостаточно быстры, но не ожидали настолько больших трудностей, – сказал Бинотто. – Мы выступаем явно хуже наших ожиданий. У нас есть пара недель до этапа в Сильверстоуне, важно вернуться в Маранелло и рассмотреть все аспекты машины и нашей работы, найти, что улучшить.

Нам нужен ясный анализ работы машины и команды в целом. Надо разобраться с этим как можно быстрее. Надо работать не больше, а лучше. А как это сделать, должен подсказать анализ».

В Австрии Бинотто говорил, что его команда проигрывает Mercedes секунду с круга, при этом 70% проигрыша идут на прямых. По словам босса Ferrari, в Венгрии ситуация не изменилась и в ближайшее время не изменится.

«Дефицит никуда не делся. Нам не хватает скорости на прямых и в поворотах. Нам надо улучшать машину в целом, но это займет время. За несколько недель такое не исправить, нужно терпение. Как много потребуется времени? Пока не знаю».