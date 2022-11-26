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Формула 1 Новость

Итальянские СМИ назвали отставку Бинотто неизбежной

По мнению национальных медиа, об уходе главы Ferrari со своего поста объявят в самое ближайшее время

Джонатан Нобл
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
Соавтор:
Франко Нуньес
, Главный редактор Motorsport.com Италия
Итальянские СМИ назвали отставку Бинотто неизбежной
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Фигура Маттиа Бинотто оказалась в центре внимания в середине ноября, когда всерьез заговорили о его уходе с поста главы команды Ferrari. В Маранелло все опровергли, а сам итальянец назвал случившееся следствием политических игр и заверил, что никуда не уходит.  

Однако хорошо известно, что дыма без огня не бывает – тем более, что в данном случае речь все же шла не о слухах, а об информации серьезных источников. 

В пятницу тема получила развитие – авторитетная газета Corriere della Sera сообщила, что окончательное решение об увольнении Бинотто уже принято, и сейчас стороны лишь договариваются об условиях прекращения сотрудничества. Ожидалось даже, что официальное объявление прозвучит еще до конца рабочей недели – однако этого не произошло. 

Ferrari вечером в пятницу лишь сообщила, что у нее «нет никаких официальных комментариев» по ситуации. 

Как пишет Corriere della Sera, сам Бинотто пришел к мысли об уходе, поскольку не ощущает полной поддержки со стороны главы компании Джона Элканна.

Тот приезжал на Гран При Италии в Монцу и там выразил доверие руководителю команды, но отметил, что Скудерия не должна должна допускать обидные ошибки в ключевые моменты сезона. 

В Абу-Даби Бинотто заверил, что получил от Элканна заверения в продолжении сотрудничества, а сама команда провела финальный уик-энд сезона на высоком уровне и смогла переиграть Red Bull в споре за вице-чемпионское звание Шарля Леклера.

Единственный вопрос, который пока остается без ответа – изменилось ли настроение больших боссов Ferrari уже после завершения сезона Ф1, или же они изначально планировали уволить Бинотто, но предпочли дать ему возможность спокойно завершить чемпионат. 

Маттиа начал работу в Ferrari в 1995 году сразу после окончания университета. Пройдя по карьерным ступенькам, в 2019-м он заменил бывшего босса Маурицио Арривабене. 

В случае увольнения Бинотто команде придется выбирать нового босса. Самой логичной выглядит озвученная изначально кандидатура Фредерика Вассера – опытного гоночного менеджера, который в последнее время возглавлял Alfa Romeo.

В качестве управляющего на переходный период также называют исполнительного директора концерна Ferrari Бенедетто Винью. 

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