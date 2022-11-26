Итальянские СМИ назвали отставку Бинотто неизбежной
По мнению национальных медиа, об уходе главы Ferrari со своего поста объявят в самое ближайшее время
Фигура Маттиа Бинотто оказалась в центре внимания в середине ноября, когда всерьез заговорили о его уходе с поста главы команды Ferrari. В Маранелло все опровергли, а сам итальянец назвал случившееся следствием политических игр и заверил, что никуда не уходит.
Однако хорошо известно, что дыма без огня не бывает – тем более, что в данном случае речь все же шла не о слухах, а об информации серьезных источников.
В пятницу тема получила развитие – авторитетная газета Corriere della Sera сообщила, что окончательное решение об увольнении Бинотто уже принято, и сейчас стороны лишь договариваются об условиях прекращения сотрудничества. Ожидалось даже, что официальное объявление прозвучит еще до конца рабочей недели – однако этого не произошло.
Ferrari вечером в пятницу лишь сообщила, что у нее «нет никаких официальных комментариев» по ситуации.
Как пишет Corriere della Sera, сам Бинотто пришел к мысли об уходе, поскольку не ощущает полной поддержки со стороны главы компании Джона Элканна.
Тот приезжал на Гран При Италии в Монцу и там выразил доверие руководителю команды, но отметил, что Скудерия не должна должна допускать обидные ошибки в ключевые моменты сезона.
В Абу-Даби Бинотто заверил, что получил от Элканна заверения в продолжении сотрудничества, а сама команда провела финальный уик-энд сезона на высоком уровне и смогла переиграть Red Bull в споре за вице-чемпионское звание Шарля Леклера.
Единственный вопрос, который пока остается без ответа – изменилось ли настроение больших боссов Ferrari уже после завершения сезона Ф1, или же они изначально планировали уволить Бинотто, но предпочли дать ему возможность спокойно завершить чемпионат.
Маттиа начал работу в Ferrari в 1995 году сразу после окончания университета. Пройдя по карьерным ступенькам, в 2019-м он заменил бывшего босса Маурицио Арривабене.
В случае увольнения Бинотто команде придется выбирать нового босса. Самой логичной выглядит озвученная изначально кандидатура Фредерика Вассера – опытного гоночного менеджера, который в последнее время возглавлял Alfa Romeo.
В качестве управляющего на переходный период также называют исполнительного директора концерна Ferrari Бенедетто Винью.
За три круга до конца сезона. Интересная статистика Гран При Абу-Даби
Ферстаппен: Нагрузка в Ф1 стала слишком высокой? Уходите
Самое важное:
Pirelli с 2023 года добавит в линейку новый состав С0
Марио Изола рассказал, какие изменения ждут Формулу 1 в предстоящем сезоне
ДиСи назвал ситуацию Переса в Red Bull безвыходной
Шотландец объяснил, что у гонщика очень слабые позиции в любых спорах с командой, так как больше идти ему просто некуда
Немецкий экс-пилот Ф1 увидел в действиях Haas саботаж Шумахера
По мнению Тимо Глока, команда была заинтересована в том, чтобы выставить своего гонщика в невыгодном свете
Судьбу титула в WTCR решила квалификация
Микель Аскона гарантировал себе звание победителя «кузовного» Кубка мира после того, как его соперник Нестор Жиролами не смог заработать в субботу бонусных баллов