Бинотто: Это все еще не кризис для Ferrari

После провального Гран При Италии команда Ferrari отменила видеоконференцию для журналистов, однако пилоты и руководитель Скудерии Маттиа Бинното все же ответили на вопросы прессы сразу после гонки.

Напомним, что в квалификации на трассе в Монце гонщики Ferrari показали только 13-е и 17-е время, а в гонке оба не смогли финишировать: Себастьян Феттель из-за возгорания тормозов, а Шарль Леклер из-за того, что разбил машину в Параболике.

После провала в прошлый уик-энд а Спа Бинотто заявил, что в Ferrari пока нет кризиса, но команда вынуждена «преодолевать шторм». В этот раз его вновь спросили про кризис.

«Прошлый раз говорил, что команда не находится в кризисе, повторю это и теперь, – настаивает Бинотто. – Да, у нас очень плохой результат в очень сложной для нас гонке. Особенно плохо то, что Себастьян Феттель сошел из-за проблем с надежностью. Это худшее, что могло произойти в этот уик-энд. Мы пока не знаем, что именно сломалось в его тормозной системе, но вынесем из этого урок.

Что касается Леклера, то я думаю за время следования позади машины безопасности его шины слишком остыли, так что на этом участке управлять машиной было сложно, вот он и вылетел. Я не знаю более ничего, но думаю, эта версия все объясняет.

Две прошедшие гонки состоялись на трассах, которые в этом сезоне нам меньше всего подходят. Следующая гонка пройдет в Муджелло, это тоже Италия, и это наш тысячный Гран При в Формуле 1. Мы сделаем все возможное, чтобы подготовиться к этому уик-энду».

Бинотто также похвалил финишировавшего вторым Карлоса Сайнса, который со следующего сезона переходит в Скудерию: «Он отличный гонщик, мы это знали, иначе бы и не позвали его к себе. Я рад за него, он набирается опыта и становится все быстрее и быстрее».