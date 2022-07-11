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Формула 1 / Гран При Австрии Новости

Бинотто: Это мы вынудили Red Bull выбрать невыгодную стратегию

Глава Ferrari объяснил, почему Макс Ферстаппен проиграл воскресную гонку, хотя в субботу был быстрее

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Бинотто: Это мы вынудили Red Bull выбрать невыгодную стратегию
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Макс Ферстаппен стартовал первым в обеих гонках Гран При Австрии, но если спринт он выиграл, что основную гонку проиграл.

Сам голландец объяснил поражение тем, что на болиде с полными баками в воскресенье у него быстрее износилась резина, что вынудило его совершить раний пит-стоп и оказаться в невыгодном положении до конца гонки.

В Ferrari, однако, считают, что это они причастны к преждевременному износу шин Ферстаппена. По словам главы Скудерии Маттиа Бинотто, во время спринта гонщики Ferrari не мешали Ферстаппену сохранить шины, и эту ошибку в воскресенье они не повторили.

«Мы не ожидали, что будем сегодня настолько сильны, – признал Бинотто. – Еще в субботу у нас появилось ощущение, что мы немного быстрее Red Bull, но не на столько, насколько были в воскресенье.

Залогом нашей победы стал анализ данных, который инженеры провели вместе с пилотами вечером в субботу. И мы поняли, что Ферстаппена нужно атаковать с самых первых кругов, а не отпускать его вперед, чтобы атаковать позже.

Шарль вместе с инженерами поняли, что если он будет прессинговать сразу, то вынудит Макса сильнее изнашивать резину. Мы с самого начала стремились вынудить Ферстаппена быстро «убить» свои шины совершить ранний пит-стоп. В итоге ему пришлось бы делать три пит-стопа, а мы могли бы обойтись двумя. И в начале гонки у нас это получилось.

Конечно, я сожалею о сходе Карлоса Сайнса, иначе у нас был бы дубль. Но у нас две победы подряд, так что наша мотивация очень велика. Мы продолжим работать над повышением надежности и решим эти проблемы».

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