Бинотто: Эффект от роста прижимной силы по ходу сезона был сильнее обычного

Темпы доработки болида SF90 по ходу сезона «превысили ожидания» руководства и инженерного штаба Ferrari. Об этом руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал в интервью Motorsport.com по ходу серии американских этапов Ф1.

При разработке автомобиля конструкторы изначально сделали ставку на низкое аэродинамическое сопротивление с целью добиться высоких скоростей на прямых – но из-за этого SF90 уступал болидам конкурентов по уровню максимально доступной прижимной силы. Вследствие чего пилоты Ferrari отставали от гонщиков Mercedes на трассах с большим количеством среднескоростных и быстрых поворотов.

«Мы получили хороший урок на тему того, как даже небольшое изменение в уровне прижимной силы может привести к качественным изменениям в поведении автомобиля, – в частности сказал Бинотто. – Нюансы конструкции и поведения шин, которые мы используем в этом сезоне, приводят к тому, что увеличение уровня прижимной силы влияет на работу покрышек сильнее, чем мы привыкли думать.

Конечно, результат складывается из множества слагаемых – и мы постоянно разрабатывали и ставили на болиды новые или обновленные детали. Но набор элементов, который мы привезли на Гран При Сингапура, был особенно эффективен».

По словам руководителя Скудерии, по ходу сезона шины Pirelli образца 2019 года, которые изначально казались слишком «капризными», перестали быть проблемой для команды. В начале сезона эти покрышки не раз становились объектом критики со стороны представителей Ferrari, считавших, что нюансы поведения покрышек обеспечивают преимущество Mercedes.

«Прежде всего, сейчас мы лучше понимаем машину, лучше знаем, как работать с настройками и добиваться от болида хорошего баланса, – пояснил свою позицию Бинотто. – Плюс набор доработок, который мы использовали в Сингапуре, и позволил четче контролировать температуру покрышек, удерживать ее в нужном диапазоне – и снизил риск деградации. Плюс, конечно, с каждой гонкой мы все больше и больше разбираемся в нюансах поведения шин. В итоге, думаю, с уверенностью могу сказать, что сейчас мы используем потенциал машины на полную».