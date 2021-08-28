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Формула 1 Новости

Бинотто допустил переход Шумахера в Ferrari

Автор:
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Но произойдет это не раньше 2023 года

Бинотто допустил переход Шумахера в Ferrari

В этом сезоне Мик Шумахер дебютировал в Формуле 1. Воспитанник Ferrari проводит свой первый сезон за Haas и наверняка останется в команде на второй год. А вот в 2023-м у немца есть шансы перейти в Скудерию. По крайней мере, босс команды Маттиа Бинотто этого не исключает.

«Такое возможно, – сказал Бинотто каналу N-tv. – Без сомнений, это должно быть его вызовом. У него ясная цель и это входит в нее».

При этом Бинотто не хочет, чтобы над Шумахером довлели мысли  о таком переходе: «Прежде чем мы решим, когда он будет готов к Ferrari, ему надо закончить этот год без давления. Давить на него было бы неправильно. Как я и сказал, ему надо учиться».

Бинотто полагает, что в обучение Шумахеру будет полезен второй год в нынешней команде: «Второй год в Haas будет для него очень важен, он сможет показать, насколько он хорош в Формуле 1. Мы знаем, что он хороший пилот, пока он отлично справляется и мы за него рады».

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