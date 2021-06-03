Бинотто: Для Ферстаппена в Ferrari нет места

Слухи о возможном уходе Макса Ферстаппена из Red Bull ходят уже несколько лет. Сам пилот ждет от команды чемпионскую машину, и имеет опции разрыва контракта при плохих результатах.

Обычно потенциальным местом для Ферстаппена называют Mercedes, но периодически всплывает и вариант с Ferrari. Однако босс Скудерии Маттиа Бинотто в ближайшем будущем нанять Макса не готов.

«У нас уже есть пилоты, и мы ими довольны, – сказал Бинотто Racing News 365. – Мы много вложили в Шарля, он фантастически талантлив. Это наша инвестиция. Карлос тоже хорошо справляется, так что в ближайшее время этот вопрос подниматься не будет.

С другой стороны, Макс – фантастический пилот. Он очень талантлив и быстр. Нет сомнений, что мы его ценим. Но на ближайшее будущее наш состав сформирован».