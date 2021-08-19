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Формула 1 Новости

Бинотто: Для Ferrari в 2022-м либо борьба за титул – либо провал

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Босс Скудерии не видит оправданий для неудач в следующем сезоне

Бинотто: Для Ferrari в 2022-м либо борьба за титул – либо провал

Ferrari не выигрывала Кубок конструкторов Формулы 1 с 2008 года, а личных титулов не брала с 2007-го. В последние годы Скудерия перестала даже претендовать на титул, но рассчитывает все изменить в ближайшем будущем.

Глава команды Маттиа Бинотто назвал борьбу за чемпионство главной целью команды в первый же сезон после смены технического регламента.

«Это не загадка – наша цель как можно скорее стать чемпионами мира, – цитирует Бинотто Scuderia Fans. – У нас серьезные цели на 2022 год, когда появится новый аэродинамический регламент. 

Мы обязаны бороться за титул в следующем году. Мы много для этого работаем. Если не справимся, это будет значить, что мы все сделали неправильно. Это будет провал».

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