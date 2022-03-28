Бинотто дал объяснение поражению от Ферстаппена

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Макс Ферстаппен выиграл Гран При Саудовской Аравии, на последних кругах обогнав Шарля Леклера. По словам самого пилота Ferrari, он ничего не смог поделать с преимуществом Red Bull на прямых. Точнее, несколько атак Леклер отбил, а при первом обгоне успешно контратаковал Ферстаппена, но когда голландец вышел вперед во второй раз, Шарль уже не смог вернуть позицию.

На пресс-конференции после Гран При глава Ferrari признал, что победа была упущена из-за выбранных настроек. Но отметил, что не считает это ошибкой, так как сложись гонка иначе (например, не будь двух режимов автомобиля безопасности, когда пилоты экономят резину), все могло бы случиться не в пользу «Быков».

«Еще в пятницу Макс Ферстаппен ездил на машине с большей прижимной силой, но затем ему ее снизили, – сказал Бинотто. – Мы же решили сохранить максимальный прижим, так как считали, что с лучшим сцеплением в медленных поворотах шины станут меньше изнашиваться. Но в гонке сегодня выяснилось, что деградация резины и так была очень слабой.

Думаю, они сделали верный выбор настроек, но мне еще нужно посмотреть данные. С другой стороны, мы тоже не ошиблись, так как это была длинная гонка и все решили мелкие детали. Сложись все немного иначе, и наш выбор оказался бы наилучшим».