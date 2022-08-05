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Формула 1 Новость

Бинотто пообещал добиться надежности машин к 2023 году

Глава Ferrari установил срок, когда пилоты команды перестанут выбывать из борьбы из-за поломок

Джакомо Раули
Автор:
Бинотто пообещал добиться надежности машин к 2023 году
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Скудерия построила к сезону-2022 машину, которая оказалась самой быстрой в пелотоне. Однако частые сходы, ошибки пилотов и тактические просчеты не позволили команде в полной мере использовать это преимущество – на летний перерыв лидером Кубка конструкторов отправилась Red Bull, а Ferrari сейчас в 97 очках позади.   

Как рассказал глава команды Маттиа Бинотто на медиа-сессии по итогам Гран При Венгрии для избранных СМИ, его подопечные ведут постоянную борьбу за с надежность F1-75.

«Мы занимаемся этим вопросом в том числе по ходу уик-эндов Гран При, – объяснил итальянец. – Нам крайне важно найти решение к следующему сезону. 

Те изменения, которые мы проводим, требуют не дней, а недель. К следующему году мы точно все исправим, но это не значит, что в этом сезоне уже не будет изменений к лучшему».

Мохаммед бин Сулайем, президент FIA, Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari

Мохаммед бин Сулайем, президент FIA, Маттиа Бинотто, руководитель Ferrari

Фото: Ferrari

«Ни к чему решать несуществующую проблему»

С этапа в Бельгии, который откроет вторую половину сезона, в Формуле 1 вступят в силу более строгие правила в отношении максимально допустимой силы вертикальных колебаний. Директива FIA, опубликованная для повышения безопасности, наверняка ударит по скорости Ferrari и Red Bull, которым придется приподнять машину чуть выше над асфальтом.

Вторая часть изменений начнет действовать с 2023 года – и глава Ferrari раскритиковал эти планы.

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Бинотто отметил, что эти меры явно запоздали.

«Говоря о директиве, которая вступит в силу в Спа, это важная история, – сказал Бинотто. – Но изменения к следующему сезону были опубликованы слишком поздно. Мы не можем допускать такие перемены на этой стадии сезона, особенно если учесть бюджетные лимиты и то, как мало часов есть у нас сейчас на работу в аэродинамической трубе. 

Концепции машин уже определены. Необходимость менять их – это просто бессмысленно, так как приходится решать несуществующую проблему. В Венгрии никто уже не вспоминал о "козлении", этот вопрос закрыт. Тут даже не о чем говорить. Думаю, ничего просто не станут менять. Иначе это просто безумие».

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