Бинотто: Буду рад вновь работать с Тодтом

17 декабря состоятся выборы нового главы FIA, и действующий президент Жан Тодт в них принимать участия уже не будет. На этой неделе появились слухи, что Тодт может вернуться в Ferrari – в команду, которую он возглавлял и которая под его руководством выиграла шесть Кубков конструкторов.

По слухам Тодт не заменит Маттиа Бинотто, но станет для него старшим советником. Сам Бинотто на пресс-конференции в Абу-Даби дал понять, что не возражает против такого развития событий.

«Я слышал о слухах на этот счет, но могу сказать, что пока это всего лишь спекуляции, – сказал Бинотто. – Я лично уже работал с Жаном Тодтом и не откажусь поработать еще. Он был моим боссом, я многому от него научился. Я горжусь тем, что работал в его команде. И с гордостью стану работать с ним и в будущем, потому что нам все еще есть чему у него научиться».

Бинотто также попросили оценить успехи другого выходца из Ferrari Стефано Доменикали на должности главы чемпионата Формулы 1.

«Стефано также является моим бывшим коллегой, мы стали близкими друзьями. В новой должности ему очень непросто, так как Чейз Кэри уже сделал очень многое для чемпионата, выведя Формулу 1 на новый уровень не только в плане трансляций, но и в плане присутствия в соцсетях. Но я уверен, что Стефанно сможет продолжить эту работу. И нас всех ждет отличное будущее», – заявил глава Ferrari.