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Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Бинотто больше не прибедняется: Второе место нас не устроит

Глава Скудерии вспомнил, что целью его команды всегда были только победы

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Бинотто больше не прибедняется: Второе место нас не устроит
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На предсезонных тестах в Барселоне и Бахрейне пилоты Ferrari выглядели весьма уверенно, однако глава команды Маттиа Бинотто регулярно отказывался называть Скудерию фаворитом. Более того, он сам говорил, что считает Mercedes и Red Bull сильнейшими соперниками, а свою команду лишь догоняющей.

Однако результаты пятничных тренировок, похоже, внушили в Бинотто больше уверенности. Напомним, что вечером пилоты Ferrari показали второе и третье лучшие времена, пропустив вперед только действующего чемпиона Макса Ферстаппена, и то Шарль Леклер уступил голландцу всего 0,087 секунды.

В прошлом сезоне Ferrari стала третьей в Кубке конструкторов, и в Бахрейне у Бинотто спросили, готовы ли они согласиться в этом году подняться на второе место.

«Не думаю, что Ferrari когда-либо согласится довольствоваться вторым местом, – цитирует Бинотто PlanetF1.com. – Ferrari должна всегда стремиться к победам. Только для этого мы и выступаем здесь.

Хочется поскорее вернуться на подиум, к победам, к борьбе за чемпионский титул. Мы пока не знаем окончательно, насколько мы быстры относительно соперников. Может мы и будем радоваться второму месту. Но это точно будет радость меньшему из неизбежных зол, так как цель у нас только быть победителями».

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