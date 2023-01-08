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В первые дни нового года Мохаммед Бин Сулайем дал старт процедуре поиска новой команды для Формулы 1. Ни для кого не секрет, что тендер будет устроен с проектом на совместный проект Майкла Андретти и Cadillac, о котором американцы объявили почти сразу после публикации президента в социальных сетях.

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В воскресенье эта история получила довольно интересное развитие. Бин Сулайем снова написал в социальных сетях – теперь о том, какой оказалась реакция на предстоящее расширение Ф1.

«Меня удивило, сколько враждебных отзывов вызвала новость о Cadillac и Andretti, – написал чиновник. – В последние годы FIA принимала заявки и от меньших структур, которые были хорошо организованы. Мы должны радоваться перспективе появления в Ф1 глобальных производителей вроде GM и чистокровных гонщиков вроде Андретти.

Интерес со стороны команд в условиях растущего рынка добавляет разнообразия и повышает привлекательность Ф1».

Ранее в Формуле 1 дали понять, что Andretti вовсе не гарантировал автоматический пропуск в паддок.