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Формула 1 Новость

Бин Сулайем удивился негативу после предложения расширить состав Ф1

Президент FIA обнаружил, что далеко не все в Ф1 и среди поклонников спорта в восторге от его новой инициативы

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Бин Сулайем удивился негативу после предложения расширить состав Ф1
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В первые дни нового года Мохаммед Бин Сулайем дал старт процедуре поиска новой команды для Формулы 1. Ни для кого не секрет, что тендер будет устроен с проектом на совместный проект Майкла Андретти и Cadillac, о котором американцы объявили почти сразу после публикации президента в социальных сетях. 

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В воскресенье эта история получила довольно интересное развитие. Бин Сулайем снова написал в социальных сетях – теперь о том, какой оказалась реакция на предстоящее расширение Ф1. 

«Меня удивило, сколько враждебных отзывов вызвала новость о Cadillac и Andretti, – написал чиновник. – В последние годы FIA принимала заявки и от меньших структур, которые были хорошо организованы. Мы должны радоваться перспективе появления в Ф1 глобальных производителей вроде GM и чистокровных гонщиков вроде Андретти. 

Интерес со стороны команд в условиях растущего рынка добавляет разнообразия и повышает привлекательность Ф1».

Ранее в Формуле 1 дали понять, что Andretti вовсе не гарантировал автоматический пропуск в паддок. 

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