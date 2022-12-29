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Формула 1 Новость

Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли

Президент FIA заверил, что номер его телефона есть у каждого пилота Формулы 1 – и что он готов признавать допущенные ошибки

Автор:
, Редактор (Турция)
Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли
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Первый год Мохаммеда Бин Сулайема на посту большого босса оказался непростым. Явное стремление выходца из Эмиратов получать от любого контракта финансовую выгоду вызвало неоднозначную реакцию в чемпионатах, где привыкли к совсем иному подходу его предшественника Жана Тодта. 

В Формуле 1 прямо обвиняли Сулайема в жадности, когда весной тот не захотел согласовать шесть спринтерских этапов на 2023 год. 

Несмотря на это, Мохаммед неплохо справился с работой, избежав скандалов и явных провалов. В интервью онлайн-изданию RacingNews365 он рассказал, что постарался установить более близкие отношения с пилотами Ф1. 

Для примера он вспомнил историю на Гран При Японии, когда Пьера Гасли привел в ярость выехавший на асфальт трактор местных спасателей.

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«Я сам в прошлом был пилотом, – объяснил президент. – Потому понимаю, насколько они могут быть разочарованы в каких-то ситуациях. 

Я 20 лет выступал в ралли, у меня были проблемы с судьями. Я видел множество аварий. Случалось, что передо мной тоже выезжали на трассу посторонние автомобили. Бывало и так, что я терял из-за этого победу. 

Потому мне прекрасно понятно злость и экспрессия спортсменов спустя полчаса или даже час после случившегося. Здесь я на их стороне. 

Но у нас с гонщиками отличные отношения. У каждого из них есть номер моего телефона, а у меня – их номера. Пьер позвонил мне сразу после происшествия в Японии – и я лично принес ему свои извинения. 

Он – гонщик. Чего мы в первую очередь ожидаем от гонщиков? Обратной связи. Я просто не мог сказать ему: "Разбирайся с судейской коллегией" и повесить трубку». 

Сулайем продолжил: «Именно пилоты ведут борьбу на трассе. И мы обязаны прислушиваться к ним. 

Я общаюсь с Фернандо Алонсо, Льюисом Хэмилтоном, Джорджем Расселлом, многими другими. Они рассказывают мне, что хотели бы видеть от судей и с какими проблемами сталкиваются.

Если не слушать их, мы никогда не дадим им того, что они хотят. А если общаться, вы всегда сможете найти общий язык».

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