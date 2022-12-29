Бин Сулайем: После гонки в Японии я извинился перед Гасли
Президент FIA заверил, что номер его телефона есть у каждого пилота Формулы 1 – и что он готов признавать допущенные ошибки
Первый год Мохаммеда Бин Сулайема на посту большого босса оказался непростым. Явное стремление выходца из Эмиратов получать от любого контракта финансовую выгоду вызвало неоднозначную реакцию в чемпионатах, где привыкли к совсем иному подходу его предшественника Жана Тодта.
В Формуле 1 прямо обвиняли Сулайема в жадности, когда весной тот не захотел согласовать шесть спринтерских этапов на 2023 год.
Несмотря на это, Мохаммед неплохо справился с работой, избежав скандалов и явных провалов. В интервью онлайн-изданию RacingNews365 он рассказал, что постарался установить более близкие отношения с пилотами Ф1.
Для примера он вспомнил историю на Гран При Японии, когда Пьера Гасли привел в ярость выехавший на асфальт трактор местных спасателей.
«Я сам в прошлом был пилотом, – объяснил президент. – Потому понимаю, насколько они могут быть разочарованы в каких-то ситуациях.
Я 20 лет выступал в ралли, у меня были проблемы с судьями. Я видел множество аварий. Случалось, что передо мной тоже выезжали на трассу посторонние автомобили. Бывало и так, что я терял из-за этого победу.
Потому мне прекрасно понятно злость и экспрессия спортсменов спустя полчаса или даже час после случившегося. Здесь я на их стороне.
Но у нас с гонщиками отличные отношения. У каждого из них есть номер моего телефона, а у меня – их номера. Пьер позвонил мне сразу после происшествия в Японии – и я лично принес ему свои извинения.
Он – гонщик. Чего мы в первую очередь ожидаем от гонщиков? Обратной связи. Я просто не мог сказать ему: "Разбирайся с судейской коллегией" и повесить трубку».
Сулайем продолжил: «Именно пилоты ведут борьбу на трассе. И мы обязаны прислушиваться к ним.
Я общаюсь с Фернандо Алонсо, Льюисом Хэмилтоном, Джорджем Расселлом, многими другими. Они рассказывают мне, что хотели бы видеть от судей и с какими проблемами сталкиваются.
Если не слушать их, мы никогда не дадим им того, что они хотят. А если общаться, вы всегда сможете найти общий язык».
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