Бин Сулайем отменил медиа-сессию перед гала-вечером FIA. У него сотрясение мозга
Президент федерации должен был ответит в Баку на вопросы репортеров, но внезапно оказалось, что сделать это никак не получится
В пятницу FIA подводит итоги сезона 2023 года в столице Азербайджана. После нескольких дней пленарных заседаний пришла очередь самого интересного – торжественного вечера с вручением наград победителям самых значимых гоночных серий.
Традиционно за несколько часов до этого проходят пресс-конференции лауреатов. Можно вспомнить, что именно по ходу такой конференции в 2016 году Нико Росберг объявил о завершении карьеры.
Однако в этот раз больше всего журналисты ждали возможности задать вопрос президенту FIA Мохаммеду Бин Сулайему – разумеется, в связи с недавним скандалом по поводу преследования Тото и Сьюзи Вольф.
Однако внезапно FIA отменила сессию своего главы. В коротком официальном сообщении говорится, что чиновник «несколько дней назад плохо почувствовал себя, упал и получил сотрясение мозга».
62-летнего Сулайема доставили в больницу, где оказали помощь. Его здоровью ничего не угрожает.
Однако представители СМИ поинтересовались, как получилось так, что по ходу недели президент участвовал в различных заседаниях, а пресс-конференцию провести не может.
«Он участвует в мероприятиях, однако делает это в значительно меньшем объеме, чем было запланировано», – ответила пресс-служба.
Тото Вольф уже предупредил FIA, чтобы там были готовы к правовым последствиям расследования, начатого против самого главы Mercedes и его жены Сьюзи.
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Бин Сулайем отменил медиа-сессию перед гала-вечером FIA. У него сотрясение мозга Бин Сулайем отменил медиа-сессию перед гала-вечером FIA. У него сотрясение мозга
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