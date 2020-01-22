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Формула 1 / Новость

«Меня поливали дерьмом, а я продолжал сражаться». Гасли о подходе к своей карьере

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«Меня поливали дерьмом, а я продолжал сражаться». Гасли о подходе к своей карьере
Автор:
, Ответственный редактор
22 янв. 2020 г., 11:36

Французский пилот потерял в 2019 году место в Red Bull, к которому так стремился долгие годы – но уверен, что девять гонок в составе Toro Rosso стали ответом всем его критикам.

Успешно пройдя молодежные серии и став чемпионом GP2, Пьер Гасли дебютировал в Ф1 с Toro Rosso, а перед сезоном-2019 получил повышение в Red Bull Racing. Однако там француз оказался не в силах конкурировать с Максом Ферстаппеном, и прямо по ходу чемпионата его вновь перевели в «младшую» команду. 

Это не помешало Гасли выдать несколько ярких гонок во второй части сезона, а высшей точкой стала выигранная у Льюиса Хэмилтона дуэль в споре за второе место на Гран При Бразилии.

В преддверии нового сезона, который Пьер вновь проведет в команде из Фаэнцы, сменившей имя на AlphaTauri, он заверил, что намерен и дальше сражаться ради своих целей. 

«Так меня научили в детстве, так я рос, – объяснил Гасли в интервью Motorsport.com. – Мне приходилось сражаться за все, чего я хочу в жизни.  

Никто и никогда не давал мне что-то просто так, я ничего не принимал как данность. У меня ни разу не было уверенности, что на следующий год моя программа продолжится. Я и сейчас не уверен, что получу какие-то места [в будущем], если не буду выкладываться и добиваться результата в каждой ситуации. Без этого подхода ничего, что есть сейчас, не было бы. Я всегда действую только так.

потому мне и дальше нужно концентрироваться лишь на себе самом. В конце концов, только я и могу добиться своих целей».

Он добавил: «После той перестановки я сразу чувствовал себя нормально. Это была несправедливая ситуация, но теперь мне просто нужно доказать, что тогда все было неправильно.

Думаю, я провел девять гонок [за Toro Rosso], чтобы доказать свою правоту и подтвердить, что по-прежнему обладаю и скоростью, и всеми умениями. 

Разумеется, я был конкурентоспособен с того самого момента, когда дебютировал в формульных сериях. Но на протяжении шести месяцев все подряд спрашивали: "Все ли в порядке с его талантом?", "Не забыл ли он, как пилотировать?", "Не растерял ли скорость?", "Помнит ли еще, где педаль тормоза?".  

Понятно, что нельзя забыть такие вещи за две-три недели. Но для меня было показательно, как люди поливают меня дерьмом, не обладая всей информацией или вообще ничего не зная. 

Потому я старался выкладываться на 100%, чтобы в этих девяти гонках сделать все возможное, продемонстрировать свою скорость и прекратить все эти тупые разговоры».

Интервью Олега Карпова

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Пьер Гасли
Команды Toro Rosso В Магазин
Автор Александр Кабановский

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