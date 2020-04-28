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Формула 1 / Новость

Bild показала новый календарь Формулы 1

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Bild показала новый календарь Формулы 1
Автор:
, шеф-редактор
28 апр. 2020 г., 08:45

В новой версии расписания нет нескольких гонок, без которых раньше календарь трудно было себе представить

Немецкая газета Bild утверждает, что получила доступ к новой версии календаря Формулы 1 на сезон-2020. В графике, который опубликовало издание, значится 17 этапов. 

Помимо трех уже отмененных гонок (Австралия, Монако и Франция) в расписании нет этапов в Испании, Канаде, Бельгии, Италии и Нидерландах. Если информация Bild подтвердится, то Гран При Италии исчезнет из календаря Ф1 впервые за всю историю Ф1.

Новостью является присутствие в расписании сразу двух этапов на трассе «Хунгароринг» в Будапеште, ранее речь шла только о двух этапах в Австрии и Великобритании.

Гонка в Сочи состоится 27 сентября, в соответствии с изначальным графиком.

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Календарь чемпионата мира Ф1 2020 года по версии Bild

  Дата Место проведения гонки
1. 5 июля Austria Шпильберг (Австрия)
2. 12 июля Austria Шпильберг (Австрия)
3.  26 июля United Kingdom Сильверстоун (Великобитания)
4.  2 августа United Kingdom Сильверстоун (Великобитания)
5. 16 августа Hungary Будапешт (Венгрия)
6. 23 августа Hungary Будапешт (Венгрия)
7. 6 сентября Azerbaijan Баку (Азербайждан)
8.  20 сентября Singapore Сингапур
9. 27 сентября Russian Federation Сочи (Россия)
10. 4 октября China Шанхай (Китай)
11. 11 октября Japan Сузука (Япония)
12. 25 октября United States Остин (США)
13. 1 ноября Mexico Мехико (Мексика)
14.  8 ноября Brazil Сан-Паулу (Бразилия)
15. 22 ноября Vietnam Вьетнам (Ханой)
16. 6 декабря Bahrain Сахир (Бахрейн)
17. 13 декабря United Arab Emirates Абу-Даби (ОАЭ)

 

 

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Антон Погорельский

База данных

Гран При Франции

Гран При Франции

25 июн. - 28 июн.
Свежие результаты Турнирная таблица

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