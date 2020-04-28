Bild показала новый календарь Формулы 1

Немецкая газета Bild утверждает, что получила доступ к новой версии календаря Формулы 1 на сезон-2020. В графике, который опубликовало издание, значится 17 этапов.

Помимо трех уже отмененных гонок (Австралия, Монако и Франция) в расписании нет этапов в Испании, Канаде, Бельгии, Италии и Нидерландах. Если информация Bild подтвердится, то Гран При Италии исчезнет из календаря Ф1 впервые за всю историю Ф1.

Новостью является присутствие в расписании сразу двух этапов на трассе «Хунгароринг» в Будапеште, ранее речь шла только о двух этапах в Австрии и Великобритании.

Гонка в Сочи состоится 27 сентября, в соответствии с изначальным графиком.