Bild показала новый календарь Формулы 1
Поделились
Комментарии
В новой версии расписания нет нескольких гонок, без которых раньше календарь трудно было себе представить
Немецкая газета Bild утверждает, что получила доступ к новой версии календаря Формулы 1 на сезон-2020. В графике, который опубликовало издание, значится 17 этапов.
Помимо трех уже отмененных гонок (Австралия, Монако и Франция) в расписании нет этапов в Испании, Канаде, Бельгии, Италии и Нидерландах. Если информация Bild подтвердится, то Гран При Италии исчезнет из календаря Ф1 впервые за всю историю Ф1.
Новостью является присутствие в расписании сразу двух этапов на трассе «Хунгароринг» в Будапеште, ранее речь шла только о двух этапах в Австрии и Великобритании.
Гонка в Сочи состоится 27 сентября, в соответствии с изначальным графиком.
Читайте также:
Календарь чемпионата мира Ф1 2020 года по версии Bild
|Дата
|Место проведения гонки
|1.
|5 июля
|Шпильберг (Австрия)
|2.
|12 июля
|Шпильберг (Австрия)
|3.
|26 июля
|Сильверстоун (Великобитания)
|4.
|2 августа
|Сильверстоун (Великобитания)
|5.
|16 августа
|Будапешт (Венгрия)
|6.
|23 августа
|Будапешт (Венгрия)
|7.
|6 сентября
|Баку (Азербайждан)
|8.
|20 сентября
|Сингапур
|9.
|27 сентября
|Сочи (Россия)
|10.
|4 октября
|Шанхай (Китай)
|11.
|11 октября
|Сузука (Япония)
|12.
|25 октября
|Остин (США)
|13.
|1 ноября
|Мехико (Мексика)
|14.
|8 ноября
|Сан-Паулу (Бразилия)
|15.
|22 ноября
|Вьетнам (Ханой)
|16.
|6 декабря
|Сахир (Бахрейн)
|17.
|13 декабря
|Абу-Даби (ОАЭ)
Следующая новость
Загрузить комментарии
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Автор
|Антон Погорельский
Bild показала новый календарь Формулы 1
Поделились
Комментарии
База данных
25 июн. - 28 июн.
Самое читаемое
1
Расписание
Формула 1
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Билеты
Партнер проекта
Партнер проекта
|
25 июн. - 28 июн.Билеты
|
2 июл. - 5 июл.Билеты
|
16 июл. - 19 июл.Билеты
|
30 июл. - 2 авг.Билеты
|
27 авг. - 30 авг.Билеты
|
3 сент. - 6 сент.Билеты
Слайд-шоу