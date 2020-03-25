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Формула 1 / Новость

Безвредное топливо сделает моторы Формулы 1 эффективнее

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Безвредное топливо сделает моторы Формулы 1 эффективнее
Автор:
, редактор Ф1 (Global)
25 мар. 2020 г., 17:10

Использование горючего на основе этанола не только сделает болиды более экологичными, но и может улучшить температурный режим работы моторов

Ради улучшения экологических параметров Формула 1 намерена в ближайшее время отказаться от использования топлива на основе ископаемых углеводородов, сжигание которых увеличивает содержание парникового углекислого газа в атмосфере. В качестве альтернативы предлагается горючее, получаемое на основе синтеза углекислого газа, который уже содержится в воздухе.

Самый простой и уже используемый способ получения такого топлива – растительный. В этом случае сельскохозяйственные культуры в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, а затем из них производятся спирты, которые и используются в качестве горючего.

Представители Формулы 1 также говорили о полностью синтетическом топливе. В этом случае полученное чистым методом электричество на специальных фабриках будет использоваться для прямого синтеза спиртов из атмосферного углекислого газа.

Руководитель отдела исследований нефтяной компании Shell, которая поставляет топливо команде Ferrari, Бенуа Пуле рассказал Motorsport.com, что топливо на основе этанола обладает не только экологическими преимуществами.

«Интересным аспектом в этом вопросе является то, что этанол за счет быстрого испарения служит охладителем – это как компресс, пропитанный спиртом, – говорит Пуле. – Это работает и в случае с двигателем. Таким образом можно охлаждать отдельные детали, что может стать большим преимуществом. Мы как раз над этим серьезно работаем.

Не менее интересные перспективы открываются непосредственно в сфере сгорания. Мы уже нашли области, в которых такой охлаждающий эффект благоприятно сказывается на работе мотора.

Работа над новым топливом началась с момента принятия решения о постепенном отказе от бензина осенью прошлого года. Это сложная задача, но мы рады перейти на биотопливо. И честно сказать, мы рассчитываем на повышение эффективности моторов более чем на 10 %. Это существенная разница, связанная с тем, что в этанол состоит из иных углеводородов, нежели традиционное топливо.

В этом плане мы похожи на конструкторов болидов Формулы 1: предпочитаем начинать разработку сразу, как только правила становятся ясны. Я сразу выделил одного сотрудника, чтобы он полностью посвятил себя этой проблеме и теперь преимущества этанола в качестве топлива для нас очевидны».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Джонатан Нобл

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