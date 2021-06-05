Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы
Выбираем лучших и худших пилотов по итогам субботы в Баку
Герои
Шарль Леклер
Сегодня для Шарля удачно сложилось вообще все. Он единственным поставил быстрое время еще до красного флага в Q1 и мог сэкономить шины. Он не застревал в трафике и не запорол ни одной попытки. Он удачно зацепился за Хэмилтона в начале третьего сегмента и показал лучшее время. А потом красный флаг зафиксировал за ним второй поул подряд.
Но надо понимать, что на трассе вроде Баку одного везения для такой безупречности не хватит. После ошибки в Монако две недели назад Леклер оказался предельно собран. Как опасны стены азербайджанской трассы монегаск хорошо помнил по своему дебютному сезону в Ferrari. И сегодня он даже проблеска ошибки не допустил.
Да, его успех вряд ли отражает реальное положение дел и завтра сохранить позицию будет практически невозможно. Но сегодняшнего результата это уже не отменит.
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Фото: FIA Pool
Льюис Хэмилтон
Ожидалось, что после Монако Mercedes вернется к былой форме, но не тут-то было. В Баку чемпионы вновь оказались среди догоняющих и, казалось, догнать не могли. Но теперь у Хэмилтона есть все шансы на заврашнюю победу.
Семикратный чемпион постепенно прибавлял весь уик-энд: размялся в пятницу, показал зубы утром в субботу и выстрелил в квалификации. Успех Льюиса – не дело одной случайности. Его круги дважды были сорваны в Q1. Ему не дали улучшить результат в Q3. Но все попытки Льюиса были топовыми: первое место в Q1, 0,009 отставания от лидера в Q2 и второе место в Q3. Причем отставание от Леклера во многом вызвано тем, что Шарль сел Льюису на хвост. Без этого разрыв наверняка был бы меньше.
Сам Хэмилтон был явно доволен вторым временем. Но с такой стабильностью не было бы сюрпризом, если бы последней попыткой он вырвал поул. Шанс доказать это будет завтра.
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Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Пьер Гасли
AlphaTauri сегодня провела мастер-класс командной работы. Впервые в сезоне выйдя в третий сегмент двумя машинами, итальянская команда сделала все, чтобы использовать это по-максимуму.
При нехватке резины, боссы AlphaTauri решили избежать толчеи и выпустить Гасли с Цунодой на трассе, когда соперники заезжали передохнуть. В итоге, перед Пьером и Юки была свободная трасса и они могли разгонять друг друга слипстримом. Это принесло шикарный результат: Пьер попал на второй ряд, всего две тысячных проиграв Ферстаппену, а Юки стал восьмым, опередив один Mercedes.
В эту подборку могли попасть и оба пилота команды. Вот только Цунода свою машину в конце Q3 разбил. А Гасли этого не сделал.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Неудачники
Серхио Перес
В пятницу Чеко поставил лучшее время дня и заявил, что наконец адаптировался в Red Bull. Но завтра будет стартовать с третьего ряда, и то только из-за штрафа Ландо Норриса. Уже достаточно, чтобы признать его неудачником, не правда ли?
До третьего сегмента Перес ни разу за уик-энд не опускался ниже четвертого места. Но первую попытку в Q3 испортил, заблокировав колеса позади Норриса. А второй ни у кого не было.
Топ-пилот это тот, кто добивается максимума в самый важный момент. Серхио сегодня в самый важный момент добился минимума. И опять показал, почему он выступает в топ-команде, но все еще не является топ-пилотом.
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Фото: Andy Hone / Motorsport Images
Валттери Боттас
Самый странный результат уик-энда на данный момент. Две недели назад Валттери гораздо лучше Льюиса адаптировался к сложностям в Монако. В Баку финн всегда был хорош, ему подходит эта трасса. Но сегодня он провалил Mercedes на десятое место.
Сам Боттас считает, что проблема в его болиде: «Я все время еду на грани, но не могу прибавить. Если я буду стараться сильнее, то просто в стену въеду. Я знаю, как здесь ехать быстро. И знаю, что значит быть на претеле. Не понимаю, в чем дело. Что-то явно не так».
Вполне возможно, что в своих проблемах виноват и не сам Боттас. Возможно, у него действительно сломалась машина. Но как бы после очередного провала не сломался сам Валттери.
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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Даниэль Риккардо
Не знаю, что за машину построили в Уокинге, что один из главных талантов Ф1 никак не может на ней поехать. Но за Дэна с каждым этапом становится все тревожнее.
После провала в Монако Риккардо надо было вернуть уверенность и реабилитироваться. Но хоть что-то получалось у него лишь на первой тренировке. Дальше он вновь стал отставать от Норриса и вылетать из первой десятки.
В квалификации Дэн относительно уверенно прошел первый сегмент. Но уже во втором темпа явно не хватало. Для попадания в топ-10 надо было скидывать время с собственного результата в Q2, но Риккардо наоборот проигрывал сам себе. В итоге, Дэн просто перестарался и приехал в стену.
Завтра он будет в лучшем случае стартовать 13-м. Но вряд ли для него это сейчас имеет значение. Темпа у бывшего победителя Баку нет совсем.
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Фото: Steven Tee / Motorsport Images
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Азербайджана
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон , Серхио Перес , Валттери Боттас , Пьер Гасли , Даниэль Риккардо , Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин