Безупречный Леклер, сломанный Боттас. Герои и неудачники субботы

Герои

Шарль Леклер

Сегодня для Шарля удачно сложилось вообще все. Он единственным поставил быстрое время еще до красного флага в Q1 и мог сэкономить шины. Он не застревал в трафике и не запорол ни одной попытки. Он удачно зацепился за Хэмилтона в начале третьего сегмента и показал лучшее время. А потом красный флаг зафиксировал за ним второй поул подряд.

Но надо понимать, что на трассе вроде Баку одного везения для такой безупречности не хватит. После ошибки в Монако две недели назад Леклер оказался предельно собран. Как опасны стены азербайджанской трассы монегаск хорошо помнил по своему дебютному сезону в Ferrari. И сегодня он даже проблеска ошибки не допустил.

Да, его успех вряд ли отражает реальное положение дел и завтра сохранить позицию будет практически невозможно. Но сегодняшнего результата это уже не отменит.

Шарль Леклер, Ferrari Фото: FIA Pool

Льюис Хэмилтон

Ожидалось, что после Монако Mercedes вернется к былой форме, но не тут-то было. В Баку чемпионы вновь оказались среди догоняющих и, казалось, догнать не могли. Но теперь у Хэмилтона есть все шансы на заврашнюю победу.

Семикратный чемпион постепенно прибавлял весь уик-энд: размялся в пятницу, показал зубы утром в субботу и выстрелил в квалификации. Успех Льюиса – не дело одной случайности. Его круги дважды были сорваны в Q1. Ему не дали улучшить результат в Q3. Но все попытки Льюиса были топовыми: первое место в Q1, 0,009 отставания от лидера в Q2 и второе место в Q3. Причем отставание от Леклера во многом вызвано тем, что Шарль сел Льюису на хвост. Без этого разрыв наверняка был бы меньше.

Сам Хэмилтон был явно доволен вторым временем. Но с такой стабильностью не было бы сюрпризом, если бы последней попыткой он вырвал поул. Шанс доказать это будет завтра.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12 Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Пьер Гасли

AlphaTauri сегодня провела мастер-класс командной работы. Впервые в сезоне выйдя в третий сегмент двумя машинами, итальянская команда сделала все, чтобы использовать это по-максимуму.

При нехватке резины, боссы AlphaTauri решили избежать толчеи и выпустить Гасли с Цунодой на трассе, когда соперники заезжали передохнуть. В итоге, перед Пьером и Юки была свободная трасса и они могли разгонять друг друга слипстримом. Это принесло шикарный результат: Пьер попал на второй ряд, всего две тысячных проиграв Ферстаппену, а Юки стал восьмым, опередив один Mercedes.

В эту подборку могли попасть и оба пилота команды. Вот только Цунода свою машину в конце Q3 разбил. А Гасли этого не сделал.

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Неудачники

Серхио Перес

В пятницу Чеко поставил лучшее время дня и заявил, что наконец адаптировался в Red Bull. Но завтра будет стартовать с третьего ряда, и то только из-за штрафа Ландо Норриса. Уже достаточно, чтобы признать его неудачником, не правда ли?

До третьего сегмента Перес ни разу за уик-энд не опускался ниже четвертого места. Но первую попытку в Q3 испортил, заблокировав колеса позади Норриса. А второй ни у кого не было.

Топ-пилот это тот, кто добивается максимума в самый важный момент. Серхио сегодня в самый важный момент добился минимума. И опять показал, почему он выступает в топ-команде, но все еще не является топ-пилотом.

Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Валттери Боттас

Самый странный результат уик-энда на данный момент. Две недели назад Валттери гораздо лучше Льюиса адаптировался к сложностям в Монако. В Баку финн всегда был хорош, ему подходит эта трасса. Но сегодня он провалил Mercedes на десятое место.

Сам Боттас считает, что проблема в его болиде: «Я все время еду на грани, но не могу прибавить. Если я буду стараться сильнее, то просто в стену въеду. Я знаю, как здесь ехать быстро. И знаю, что значит быть на претеле. Не понимаю, в чем дело. Что-то явно не так».

Вполне возможно, что в своих проблемах виноват и не сам Боттас. Возможно, у него действительно сломалась машина. Но как бы после очередного провала не сломался сам Валттери.

Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Даниэль Риккардо

Не знаю, что за машину построили в Уокинге, что один из главных талантов Ф1 никак не может на ней поехать. Но за Дэна с каждым этапом становится все тревожнее.

После провала в Монако Риккардо надо было вернуть уверенность и реабилитироваться. Но хоть что-то получалось у него лишь на первой тренировке. Дальше он вновь стал отставать от Норриса и вылетать из первой десятки.

В квалификации Дэн относительно уверенно прошел первый сегмент. Но уже во втором темпа явно не хватало. Для попадания в топ-10 надо было скидывать время с собственного результата в Q2, но Риккардо наоборот проигрывал сам себе. В итоге, Дэн просто перестарался и приехал в стену.

Завтра он будет в лучшем случае стартовать 13-м. Но вряд ли для него это сейчас имеет значение. Темпа у бывшего победителя Баку нет совсем.

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Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M Фото: Steven Tee / Motorsport Images