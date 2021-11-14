Безупречный Боттас, разобранный Макс. Герои и неудачники Бразилии

Герои

Валттери Боттас

Никаких подвигов финн, конечно, не совершил, но ведь и в безукоризненно сделанной работе есть что-то героическое. После дисквалификации Хэмилтона требования к Боттасу возросли. Его задачей было оказаться впереди Ферстаппена, чтобы в воскресной гонке попытаться сдержать голландца и дать Льюису шанс. С этим Валттери справился на 100%.

Не слишком хорошо стартующему Боттасу в кои-то веки удалось успешно сорваться с места, а дальше его мягкие шины сработали – Ферстаппен просто не успел так быстро прогреть свой Medium.

Когда мягкие шины стали уходить, Валттери тоже не сплоховал и не дал Максу ни единого шанса для атаки. Б – безупречность.

Валттери Боттас, Mercedes W12 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Карлос Сайнс

Еще один пилот, который сделал себе гонку хорошим стартом. Правда, если у Боттаса изначально был лишь один соперник, то Карлосу довелось покуражиться.

Испанец располагался лишь на пятом месте, но сразу же смог проглотить Пьера Гасли и Серхио Переса. A затем успешно атаковал и Ферстаппена!

Когда мягкие шины утратили свое стартовое преимущество, Сайнс, понятное дело, оказался медленнее Red Bull, чем быстро воспользовался Ферстаппен. Но вот у Переса не получилось! Почти 20 кругов Ferrari успешно отражала атаки и теперь Пересу придется вновь столкнуться с Карлосом в воскресенье. Кто знает, как пойдет их борьба на этот раз.

Карлос Сайнс, Ferrari SF21, Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Льюис Хэмилтон

Однозначно, лучший пилот субботы. Конечно, Mercedes дает в Сан-Пауло неожиданно большое преимущество своим наездникам. Но этим преимуществом еще надо воспользоваться так, чтобы за 24 круга пройти 15 соперников.

Фактически, за весь спринт Льюис замедлился лишь раз – когда уперся в DRS-паровозик Окона, Феттеля и Риккардо. Но разобравшись с Дэном, чемпион легко прошел и всех остальных.

Нет сомнений, иди гонка еще пару кругов, и Хэмилтон доехал бы до третьего места. Так что сегодня, когда Льюис будет на старте 10-м, а не 20-м, его борьба за победу не должна никого удивлять.

Льюис Хэмилтон, Mercedes W12, Фернандо Aлонсо, Alpine A521 Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Неудачники

Макс Ферстаппен

Ты борешься за титул, твоего главного конкурента нет и близко, но ты все равно не выигрываешь – как еще это назвать, если не неудачей? Фактически, в спринте у Макса могла быть только одна задача – не потерять позиции. Но он ее не выполнил.

Возможно, Red Bull переоценила износ шин, слишком консервативно подошла к этому вопросу и подставила своего пилота. Но такое оправдание не для чемпионов. Макс не имел право отдавать первое место не лучшему в мире стартеру в лице Боттаса. Тем более – пропускать атаку Сайнса и тратить время на обратный обгон.

Вчерашний Ферстаппен не был собран. Посмотрим, сможет ли он собраться сегодня.

Макс Ферстаппен, Red Bull Racing RB16B Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

Серхио Перес

Ладно Макс, он хотя бы уступил Mercedes! Четвертое место Переса нельзя назвать иначе, как помрачением. То, насколько Red Bull был быстрее Ferrari, показывает 18-секундный отрыв, который Ферстаппен сделал от Сайнса за 20 кругов. Но Пересу и это не помогло!

Чеко не только не удержал свое третье место на старте. Он еще и не справился с задачей оберегать своего напарника, прикрывая с тыла. Кто знает, не допусти Перес той атаки Сайнса на Ферстаппена, может потерянных тут секунд Максу и хватило бы, чтобы справиться с Боттасом.

Итог: проиграл более медленной машине, не справился с ролью телохранителя, провалил спринт. Кажется, Пересу все равно, в каком формате пройдет квалификация – он ее все равно провалит.

Серхио Перес, Red Bull Racing Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Пьер Гасли

Вот кому спринтерский формат субботы не подходит, так это Пьеру! Король одного круга вновб феерически выступил в пятницу, но в спринте просто провалился. Причем Пьер даже стартовал на мягких шинах, как авторы успешных прорывов. Не помогло.

Больше Гасли вчера потерял только Кими Райкконен. Но тот хотя бы столкнулся с напарником! Пьер же просто свалился с четвертого места на восьмое, чем явно осложнил себе гонку. В пятницу он опередил вообще всех середняков. В субботу пропустил вперед Сайнса, Леклера и Норриса, пройти которых обратно в воскресенье будет невероятно сложно. Что ж, иногда и короли квалификаций записываются в неудачники!

Пьер Гасли, AlphaTauri Фото: Mark Sutton / Motorsport Images