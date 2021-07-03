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Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

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Выбираем победителей и проигравших в одной из самых ярких квалификаций сезона

Безумный Норрис, сломанный Хэмилтон. Герои и неудачники Австрии

Герои

Ландо Норрис

Все ясно без слов: второе место на McLaren это просто космос. Ландо продолжает творить чудеса со своим болидом, но сегодня его трюк оказался вообще из другой лиги. Вдумайтесь: британцу не хватило 0,048 секунды до поула. На болиде с клиентским мотором! Два года назад Норрис казался яркой искрой, сегодня он – буря и безумие.

Конечно, шансов сохранить эту позицию завтра у Норриса будет мало. Но во-первых, они все таки есть. А во-вторых, каким бы британец не стал завтра, старта с первого ряда это у него уже не отнимет. 

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Ландо Норрис, McLaren

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Серхио Перес

Квалификация – стабильно самая болезненная часть уик-энда для Чеко. Но не в этот раз. Мексиканец мучался на всех тренировках, и казалось, его место будет в лучшем случае где-то на третьем ряду. Но в итоге Перес уступил Ферстаппену менее трех десятых секунды.

Да, поражение от Норриса Серхио в актив не запишешь. Но он сделал куда более важное дело – опередил Хэмилтона. И завтра будет изо всех сил сдерживать семикратного чемпиона, давая Ферстаппену время оторваться. Большего от Переса и ждать нельзя! 

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Серхио Перес, Red Bull Racing RB16B

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Джордж Расселл

У барона Мюнхгаузена из советского фильма в расписании на день значился подвиг. У Джорджа Расселла такой пункт в расписании тоже есть, и стабильно приходится на субботы. Неделю назад 0,008 секунды отделило пилота Williams от эпохального выхода в Q3. Сегодня Джорджа уже ничто не остановило.

По итогам второго сегмента Расселл выиграл у 11-го места шесть тысячных секунды. То есть на две меньше, чем сам уступил на прошлом этапе. Зазор мизерный – но теперь-то в пользу Джорджа!

Шика достижению придает то, что второй сегмент Расселл провел на шинах Medium. Кроме него так пробиться в Q3 смогли только пилоты топ-команд да Норрис. А уже в третьем сегменте Джордж вдобавок грохнул Лэнса Стролла. С таким списком достижений можно уже баллотироваться в лучшие гонщики уик-энда.

Джордж Расселл, Williams FW43B

Джордж Расселл, Williams FW43B

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Неудачники

Льюис Хэмилтон

Хуже чем сегодня, Льюис квалифицировался только в Монако. Причем после финиша сессии у семикратного чемпиона не осталось ни оправданий, ни надежд. 

«Макс выигрывает у нас на протяжении всего круга», – грустно признал Льюис. И добавил, что темп не позволяет ему надеяться на победу в гонке. Максимум чего он ждет – борьбы за второе место. 

Кажется, с каждым новым этапом действующий чемпион становится все более подавленным. И хотя команда поддержала его новым двухлетним контрактом, есть риск, что человек с амбициями Хэмилтона просто сломается под грузом неудач. 

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Льюис Хэмилтон, Mercedes W12

Фото: Andy Hone / Motorsport Images

Даниэль Риккардо

Ох. Это более-менее все, что можно сказать сейчас о Риккардо. Если весну Дэн просто начал не слишком удачно, то летом развалился. За пять последних квалификаций Дэн лишь раз пробился в Q3, да и то стал десятым. Сегодня он уступил Норрису 11 позиций и потерпел пятое подряд поражение в квалификационной дуэли. 

Нынешнее положение Риккардо выглядит даже хуже, чем у Гасли и Элбона времен Red Bull. Он как будто не просто плохой второй пилот. Он кажется чужеродным элементом за рулем McLaren. И если это не исправить, или хотя бы не объяснить, карьера австралийца может закончиться прямо в Уокинге.

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Даниэль Риккардо, McLaren MCL35M

Фото: Steven Tee / Motorsport Images

Эстебан Окон

Alpine стоит  как можно скорее разорвать новое соглашение с Эстебаном. Иного объяснения неудачам француза у меня нет. Получив контракт, Окон просто развалился. Если во Франции он остался 11-м, то два 17-х места в Шпильберге – огромное унижение. 

Окон четвертый раз подряд проиграл дуэль Алонсо и почти лишился шансов на очки, которых и так не набирал со времен Гран При Монако. В футболе считается, что первый большой контракт выбивает из колеи молодого звездного игрока. Кажется, Эстебан поймал ту же болезнь. И где лекарство от нее – пока непонятно.

Эстебан Окон, Alpine A521

Эстебан Окон, Alpine A521

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

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