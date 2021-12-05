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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Отчет о гонке

Безумная гонка в Джидде принесла Хэмилтону победу над Ферстаппеном

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, Ответственный редактор

Невероятная и неоднозначная дуэль двух лидеров сезона на трассе завершилась в пользу пилота Mercedes после череды захватывающих событий

Безумная гонка в Джидде принесла Хэмилтону победу над Ферстаппеном

Дебютный Гран При Саудовской Аравии принес настолько невероятную гонку, каких в Формуле 1 не было уже давно. На фоне множества разных событий в пелотоне, красных флагов и столкновений разворачивалось потрясающее по напряжению противостояние Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Британец, стартовавший с поула, остался впереди – и начал отрываться от своего напарника Валттери Боттаса, пока Макс оставался третьим. Но авария Мика Шумахера на девятом круге привела к выезду машины безопасности – и оба пилота Mercedes поехали в боксы. 

Ферстаппен остался на трассе и стал лидером, когда на 12-м круге гонку остановили красными флагами. Перед рестартом с места Максу также поставили новые шины, и он занял поул. Однако Хэмилтон нырнул внутрь на первом торможении, и голландцу удалось сдержать его, лишь выехав за белую линию. 

 

Тут же произошла еще одна серьезная авария, в результате которой сошел Серхио Перес – и пришлось давать третий старт. Судьи решили, что переставят Ферстаппена так, чтобы он был позади Хэмилтона – это неожиданно принесло условный поул Эстебану Окону. 

На этот раз Максу поставили Medium вместо Hard, и уже он совершил отличный старт, пробившись с третьего места на первое. 

 

После этого Льюис начал погоню за лидером сезона – и на 37-м круге атаковал его в первом повороте. Ферстаппен вновь отбился лишь ценой выезда за пределы трассы.

 

Судьи велели ему отдать позицию, гонщик Red Bull  замедлился – и в этот момент не готовый к этому Хэмилтон врезался в него сзади. 

Оба поехали дальше, а Максу дали за исходный эпизод (на 37-м круге) пять секунд штрафа. Вскоре более мягкие шины на Red Bull вновь сыграли свою роль: Хэмилтон догнал лидера и после нескольких атак вышел вперед на 43-м круге из 50, одержав в итоге победу.

 

За счет лучшего круга Льюиса у двух гонщиков теперь поровну очков перед финалом сезона в Абу-Даби, но у Макса больше побед, потому он на первой строчке.

Спор за нижнюю ступень подиума решился на финишной прямой гонки: Эстебан Окон, который долгое время оставался третьим, ничего не смог противопоставить DRS на машине Валттери Боттаса и уступил 0,1 секунду.

 

Даниэль Риккардо – он, как и Окон, получил преимущество за счет того, что не поехал на пит-стоп в момент самой первой аварии Мика Шумахера – финишировал пятым. В концовке на австралийца из McLaren накатывал Пьер Гасли, но порядок в этой паре не изменился. 

Следом финишировали пилоты Ferrari: Шарль Леклер был на решетке и в дебюте гонки четвертым, но откатился назад из-за раннего пит-стопа. Потом он поучаствовал в аварии Переса и пропустил было своего партнера по команде Карлоса Сайнса – но в самой конце гонщики вновь обменялись позициями.

Оставшиеся очки заработали Антонио Джовинацци, вскоре покидающий Ф1, и Ландо Норрис. 

Еще двое пилотов, Лэнс Стролл и Николя Латифи, завершили дистанцию без приключений – тогда как все остальные стали по ходу дистанции участниками каких-то происшествий.

В ту же аварию, что и Перес, попали Джордж Расселл и Никитой Мазепиным. Британец резко затормозил, а у российского гонщика не осталось шансов уйти от контакта. 

Затем Юки Цунода ошибся в первом повороте и ударил сзади Себастьяна Феттеля – оба поехали дальше, но немец почти тут же столкнулся вновь, теперь с Кими Райкконеном. 

 

Наконец, Фернандо Алонсо закрутился на высокой скорости и лишь чудом не задел ни ограждения, ни соперников.  

 
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Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Джидде.

Результаты Гран При Саудовской Аравии

Позиция Гонщик Команда Мотор Время Отрыв
1 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 2:06'15.118  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Honda 2:06'26.943 11.825
3 Finland Валттери Боттас Mercedes Mercedes 2:06'42.649 27.531
4 France Эстебан Окон Alpine Renault 2:06'42.751 27.633
5 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 2:06'55.239 40.121
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Honda 2:06'56.731 41.613
7 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 2:06'59.593 44.475
8 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 2:07'01.724 46.606
9 Italy Антонио Джовинацци Alfa Romeo Ferrari 2:07'13.623 58.505
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 2:07'16.476 1'01.358
11 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 2:07'32.330 1'17.212
12 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 2:07'38.367 1'23.249
13 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 2:06'38.699 1 Lap
14 Japan Юки Цунода AlphaTauri Honda 2:06'43.399 1 Lap
15 Finland Кими Райкконен Alfa Romeo Ferrari 2:06'53.478 1 Lap
  Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 1:58'39.788 6 Laps
  Mexico Серхио Перес Red Bull Honda 45'02.409 36 Laps
  Russian Federation Никита Мазепин Haas Ferrari 45'25.068 36 Laps
  United Kingdom Джордж Расселл Williams Mercedes 45'28.640 36 Laps
  Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 13'08.344 42 Laps
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