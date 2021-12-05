Дебютный Гран При Саудовской Аравии принес настолько невероятную гонку, каких в Формуле 1 не было уже давно. На фоне множества разных событий в пелотоне, красных флагов и столкновений разворачивалось потрясающее по напряжению противостояние Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.

Британец, стартовавший с поула, остался впереди – и начал отрываться от своего напарника Валттери Боттаса, пока Макс оставался третьим. Но авария Мика Шумахера на девятом круге привела к выезду машины безопасности – и оба пилота Mercedes поехали в боксы.

Ферстаппен остался на трассе и стал лидером, когда на 12-м круге гонку остановили красными флагами. Перед рестартом с места Максу также поставили новые шины, и он занял поул. Однако Хэмилтон нырнул внутрь на первом торможении, и голландцу удалось сдержать его, лишь выехав за белую линию.

Тут же произошла еще одна серьезная авария, в результате которой сошел Серхио Перес – и пришлось давать третий старт. Судьи решили, что переставят Ферстаппена так, чтобы он был позади Хэмилтона – это неожиданно принесло условный поул Эстебану Окону.

На этот раз Максу поставили Medium вместо Hard, и уже он совершил отличный старт, пробившись с третьего места на первое.

После этого Льюис начал погоню за лидером сезона – и на 37-м круге атаковал его в первом повороте. Ферстаппен вновь отбился лишь ценой выезда за пределы трассы.

Судьи велели ему отдать позицию, гонщик Red Bull замедлился – и в этот момент не готовый к этому Хэмилтон врезался в него сзади.

Оба поехали дальше, а Максу дали за исходный эпизод (на 37-м круге) пять секунд штрафа. Вскоре более мягкие шины на Red Bull вновь сыграли свою роль: Хэмилтон догнал лидера и после нескольких атак вышел вперед на 43-м круге из 50, одержав в итоге победу.

За счет лучшего круга Льюиса у двух гонщиков теперь поровну очков перед финалом сезона в Абу-Даби, но у Макса больше побед, потому он на первой строчке.

Спор за нижнюю ступень подиума решился на финишной прямой гонки: Эстебан Окон, который долгое время оставался третьим, ничего не смог противопоставить DRS на машине Валттери Боттаса и уступил 0,1 секунду.

Даниэль Риккардо – он, как и Окон, получил преимущество за счет того, что не поехал на пит-стоп в момент самой первой аварии Мика Шумахера – финишировал пятым. В концовке на австралийца из McLaren накатывал Пьер Гасли, но порядок в этой паре не изменился.

Следом финишировали пилоты Ferrari: Шарль Леклер был на решетке и в дебюте гонки четвертым, но откатился назад из-за раннего пит-стопа. Потом он поучаствовал в аварии Переса и пропустил было своего партнера по команде Карлоса Сайнса – но в самой конце гонщики вновь обменялись позициями.

Оставшиеся очки заработали Антонио Джовинацци, вскоре покидающий Ф1, и Ландо Норрис.

Еще двое пилотов, Лэнс Стролл и Николя Латифи, завершили дистанцию без приключений – тогда как все остальные стали по ходу дистанции участниками каких-то происшествий.

В ту же аварию, что и Перес, попали Джордж Расселл и Никитой Мазепиным. Британец резко затормозил, а у российского гонщика не осталось шансов уйти от контакта.

Затем Юки Цунода ошибся в первом повороте и ударил сзади Себастьяна Феттеля – оба поехали дальше, но немец почти тут же столкнулся вновь, теперь с Кими Райкконеном.

Наконец, Фернандо Алонсо закрутился на высокой скорости и лишь чудом не задел ни ограждения, ни соперников.

В Кубке конструкторов преимущество Mercedes достигло 28 очков, но судьба обоих титулов решится через неделю в Абу-Даби.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Джидде.

Результаты Гран При Саудовской Аравии