Безумная гонка в Джидде принесла Хэмилтону победу над Ферстаппеном
Невероятная и неоднозначная дуэль двух лидеров сезона на трассе завершилась в пользу пилота Mercedes после череды захватывающих событий
Дебютный Гран При Саудовской Аравии принес настолько невероятную гонку, каких в Формуле 1 не было уже давно. На фоне множества разных событий в пелотоне, красных флагов и столкновений разворачивалось потрясающее по напряжению противостояние Льюиса Хэмилтона и Макса Ферстаппена.
Британец, стартовавший с поула, остался впереди – и начал отрываться от своего напарника Валттери Боттаса, пока Макс оставался третьим. Но авария Мика Шумахера на девятом круге привела к выезду машины безопасности – и оба пилота Mercedes поехали в боксы.
Ферстаппен остался на трассе и стал лидером, когда на 12-м круге гонку остановили красными флагами. Перед рестартом с места Максу также поставили новые шины, и он занял поул. Однако Хэмилтон нырнул внутрь на первом торможении, и голландцу удалось сдержать его, лишь выехав за белую линию.
Тут же произошла еще одна серьезная авария, в результате которой сошел Серхио Перес – и пришлось давать третий старт. Судьи решили, что переставят Ферстаппена так, чтобы он был позади Хэмилтона – это неожиданно принесло условный поул Эстебану Окону.
На этот раз Максу поставили Medium вместо Hard, и уже он совершил отличный старт, пробившись с третьего места на первое.
После этого Льюис начал погоню за лидером сезона – и на 37-м круге атаковал его в первом повороте. Ферстаппен вновь отбился лишь ценой выезда за пределы трассы.
Судьи велели ему отдать позицию, гонщик Red Bull замедлился – и в этот момент не готовый к этому Хэмилтон врезался в него сзади.
Оба поехали дальше, а Максу дали за исходный эпизод (на 37-м круге) пять секунд штрафа. Вскоре более мягкие шины на Red Bull вновь сыграли свою роль: Хэмилтон догнал лидера и после нескольких атак вышел вперед на 43-м круге из 50, одержав в итоге победу.
За счет лучшего круга Льюиса у двух гонщиков теперь поровну очков перед финалом сезона в Абу-Даби, но у Макса больше побед, потому он на первой строчке.
Спор за нижнюю ступень подиума решился на финишной прямой гонки: Эстебан Окон, который долгое время оставался третьим, ничего не смог противопоставить DRS на машине Валттери Боттаса и уступил 0,1 секунду.
Даниэль Риккардо – он, как и Окон, получил преимущество за счет того, что не поехал на пит-стоп в момент самой первой аварии Мика Шумахера – финишировал пятым. В концовке на австралийца из McLaren накатывал Пьер Гасли, но порядок в этой паре не изменился.
Следом финишировали пилоты Ferrari: Шарль Леклер был на решетке и в дебюте гонки четвертым, но откатился назад из-за раннего пит-стопа. Потом он поучаствовал в аварии Переса и пропустил было своего партнера по команде Карлоса Сайнса – но в самой конце гонщики вновь обменялись позициями.
Оставшиеся очки заработали Антонио Джовинацци, вскоре покидающий Ф1, и Ландо Норрис.
Еще двое пилотов, Лэнс Стролл и Николя Латифи, завершили дистанцию без приключений – тогда как все остальные стали по ходу дистанции участниками каких-то происшествий.
В ту же аварию, что и Перес, попали Джордж Расселл и Никитой Мазепиным. Британец резко затормозил, а у российского гонщика не осталось шансов уйти от контакта.
Затем Юки Цунода ошибся в первом повороте и ударил сзади Себастьяна Феттеля – оба поехали дальше, но немец почти тут же столкнулся вновь, теперь с Кими Райкконеном.
Наконец, Фернандо Алонсо закрутился на высокой скорости и лишь чудом не задел ни ограждения, ни соперников.
В Кубке конструкторов преимущество Mercedes достигло 28 очков, но судьба обоих титулов решится через неделю в Абу-Даби.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Джидде.
Результаты Гран При Саудовской Аравии
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|2:06'15.118
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Honda
|2:06'26.943
|11.825
|3
|Валттери Боттас
|Mercedes
|Mercedes
|2:06'42.649
|27.531
|4
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|2:06'42.751
|27.633
|5
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|2:06'55.239
|40.121
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Honda
|2:06'56.731
|41.613
|7
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|2:06'59.593
|44.475
|8
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|2:07'01.724
|46.606
|9
|Антонио Джовинацци
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2:07'13.623
|58.505
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|2:07'16.476
|1'01.358
|11
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|2:07'32.330
|1'17.212
|12
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|2:07'38.367
|1'23.249
|13
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|2:06'38.699
|1 Lap
|14
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Honda
|2:06'43.399
|1 Lap
|15
|Кими Райкконен
|Alfa Romeo
|Ferrari
|2:06'53.478
|1 Lap
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|1:58'39.788
|6 Laps
|Серхио Перес
|Red Bull
|Honda
|45'02.409
|36 Laps
|Никита Мазепин
|Haas
|Ferrari
|45'25.068
|36 Laps
|Джордж Расселл
|Williams
|Mercedes
|45'28.640
|36 Laps
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|13'08.344
|42 Laps
|Полные результаты
Гонку в Джидде остановили вторично из-за тройной аварии
Положение в общем зачете Ф1 после Гран При Саудовской Аравии