Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен
Выезд машины безопасности в самом конце гонки перевернул все с ног на голову и принес одну из самых невероятных концовок, какие мы видели в Формуле 1 за последнее время.
Макс Ферстаппен опережал Льюиса Хэмилтона по ходу всей гонки – даже оказавшись позади по ходу первой волны пит-стопов после заминки с Робертом Кубицей, голландец на трассе обогнал соперника.
Казалось, они и разыграют победу. Но когда после схода Валттери Боттаса на трассу выехала машина безопасности, небогатая на события гонка превратилась в триллер.
Макс нырнул в боксы за свежими шинами Soft. На рестарте они обеспечили ему решающее преимущество: Ферстаппен сразу же обогнал Хэмилтона, у которого был старый Meduim, и уехал к третьей победе в сезоне.
А вот за его спиной творилось нечто невероятное. Сначала Алекс Элбон на рестарте опередил Себастьяна Феттеля в споре за третье место.
После этого пилоты Ferrari – Шарль Леклер отыграл все позиции, которые потерял из-за смены мотора, и пробился на пятое место, а выезд машины безопасности позволил ему оказаться прямо позади напарника – столкнулись между собой. Монегаск прошел Себа в первом повороте, а когда тот попробовал отыграться на следующей прямой, машины соприкоснулись колесами, что привело к двойному проколу и последующему сходу обоих пилотов.
Машина безопасности появилась вновь, и на этот раз в боксы свернул Хэмилтон. Но это стоило действующему чемпиону двух позиций: мимо успели проехать Элбон и Пьер Гасли, который с самого старта оставался сильнейшим в средней группе пелотона.
Француза пилот Mercedes опередил, а с Элбоном столкнулся за несколько поворотов до финиша, не позволив Алексу впервые в карьере попробовать призовое шампанское.
В итоге вторым финишировал Гасли, принеся Toro Rosso второй подиум в сезоне. Хэмилтон проиграл ему 0,062 секунды, но судьи еще будут рассматривать их столкновение с Элбоном.
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Обновление: Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона
Четвертым после всех перипетий стал Карлос Сайнс – он стартовал самым последним, но в итоге смог пробиться в десятку, а проблемы соперников принесли испанцу повторение лучшего результата в карьере.
Следом финишировали пилоты Alfa Romeo – для Антонио Джовинацци гонка стала самой успешной в Ф1. Даниэль Риккардо столкнулся по ходу дистанции с Кевином Магнуссеном и получил пять штрафных секунд, но все равно стал седьмым.
Очки заработали Серхио Перес и Ландо Норрис, Даниил Квят финишировал десятым.
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Дополнение: Нико Хюлькенберг получил пять секунд штрафа за обгон Кевина Магнуссена до белой линии в момент рестарта. С 12-го места немец опустился на 15-е.
Кроме Боттаса и дуэта Ferrari, до клетчатого флага не доехал Лэнс Стролл – на его Racing Point не выдержала передняя подвеска в самом конце гонки.
Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Сан-Паулу.
Результаты Гран При Бразилии
|Позиция
|Гонщик
|Мотор
|Время
|Отрыв
|1
|Макс Ферстаппен
|Honda
|1:33'14.678
|2
|Пьер Гасли
|Honda
|1:33'20.755
|6.077
|3
|Карлос Сайнс
|Renault
|1:33'23.574
|8.896
|4
|Кими Райкконен
|Ferrari
|1:33'24.130
|9.452
|5
|Антонио Джовинацци
|Ferrari
|1:33'24.879
|10.201
|6
|Даниэль Риккардо
|Renault
|1:33'25.219
|10.541
|7
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|1:33'25.817
|11.139
|8
|Ландо Норрис
|Renault
|1:33'25.882
|11.204
|9
|Серхио Перес
|Mercedes
|1:33'26.207
|11.529
|10
|Даниил Квят
|Honda
|1:33'26.609
|11.931
|11
|Кевин Магнуссен
|Ferrari
|1:33'27.410
|12.732
|12
|Джордж Расселл
|Mercedes
|1:33'28.277
|13.599
|13
|Ромен Грожан
|Ferrari
|1:33'28.925
|14.247
|14
|Александр Элбон
|Honda
|1:33'29.605
|14.927
|15
|Нико Хюлькенберг
|Renault
|1:33'32.737
|18.059
|16
|Роберт Кубица
|Mercedes
|1:33'32.670
|1 Lap
|17
|Себастьян Феттель
|Ferrari
|1:23'25.347
|6 Laps
|18
|Шарль Леклер
|Ferrari
|1:23'25.801
|6 Laps
|19
|Лэнс Стролл
|Mercedes
|1:23'44.211
|6 Laps
|Валттери Боттас
|Mercedes
|1:03'20.179
|20 Laps
|Полные результаты
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Бразилии
|Сессия
|Гонка
|Автор
|Александр Кабановский
Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен
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