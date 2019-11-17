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Формула 1 / Гран При Бразилии / Отчет о гонке

Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен

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Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен
Автор:
, Ответственный редактор
17 нояб. 2019 г., 18:49

Выезд машины безопасности в самом конце гонки перевернул все с ног на голову и принес одну из самых невероятных концовок, какие мы видели в Формуле 1 за последнее время.

Макс Ферстаппен опережал Льюиса Хэмилтона по ходу всей гонки – даже оказавшись позади по ходу первой волны пит-стопов после заминки с Робертом Кубицей, голландец на трассе обогнал соперника.  

 

Казалось, они и разыграют победу. Но когда после схода Валттери Боттаса на трассу выехала машина безопасности, небогатая на события гонка превратилась в триллер.  

Макс нырнул в боксы за свежими шинами Soft. На рестарте они обеспечили ему решающее преимущество: Ферстаппен сразу же обогнал Хэмилтона, у которого был старый Meduim, и уехал к третьей победе в сезоне.

А вот за его спиной творилось нечто невероятное. Сначала Алекс Элбон на рестарте опередил Себастьяна Феттеля в споре за третье место.

 

После этого пилоты Ferrari – Шарль Леклер отыграл все позиции, которые потерял из-за смены мотора, и пробился на пятое место, а выезд машины безопасности позволил ему оказаться прямо позади напарника – столкнулись между собой. Монегаск прошел Себа в первом повороте, а когда тот попробовал отыграться на следующей прямой, машины соприкоснулись колесами, что привело к двойному проколу и последующему сходу обоих пилотов.

 

Машина безопасности появилась вновь, и на этот раз в боксы свернул Хэмилтон. Но это стоило действующему чемпиону двух позиций: мимо успели проехать Элбон и Пьер Гасли, который с самого старта оставался сильнейшим в средней группе пелотона.

Француза пилот Mercedes опередил, а с Элбоном столкнулся за несколько поворотов до финиша, не позволив Алексу впервые в карьере попробовать призовое шампанское. 

 

В итоге вторым финишировал Гасли, принеся Toro Rosso второй подиум в сезоне. Хэмилтон проиграл ему 0,062 секунды, но судьи еще будут рассматривать их столкновение с Элбоном.

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Обновление: Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

Четвертым после всех перипетий стал Карлос Сайнс – он стартовал самым последним, но в итоге смог пробиться в десятку, а проблемы соперников принесли испанцу повторение лучшего результата в карьере.

Следом финишировали пилоты Alfa Romeo – для Антонио Джовинацци гонка стала самой успешной в Ф1. Даниэль Риккардо столкнулся по ходу дистанции с Кевином Магнуссеном и получил пять штрафных секунд, но все равно стал седьмым.

 

Очки заработали Серхио Перес и Ландо Норрис, Даниил Квят финишировал десятым. 

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Дополнение: Нико Хюлькенберг получил пять секунд штрафа за обгон Кевина Магнуссена до белой линии в момент рестарта. С 12-го места немец опустился на 15-е.

Кроме Боттаса и дуэта Ferrari, до клетчатого флага не доехал Лэнс Стролл – на его Racing Point не выдержала передняя подвеска в самом конце гонки.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Сан-Паулу.

Результаты Гран При Бразилии

Позиция Гонщик Мотор Время Отрыв
1 Netherlands Макс Ферстаппен Honda 1:33'14.678  
2 France Пьер Гасли Honda 1:33'20.755 6.077
3 Spain Карлос Сайнс Renault 1:33'23.574 8.896
4 Finland Кими Райкконен Ferrari 1:33'24.130 9.452
5 Italy Антонио Джовинацци Ferrari 1:33'24.879 10.201
6 Australia Даниэль Риккардо Renault 1:33'25.219 10.541
7 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes 1:33'25.817 11.139
8 United Kingdom Ландо Норрис Renault 1:33'25.882 11.204
9 Mexico Серхио Перес Mercedes 1:33'26.207 11.529
10 Russian Federation Даниил Квят Honda 1:33'26.609 11.931
11 Denmark Кевин Магнуссен Ferrari 1:33'27.410 12.732
12 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes 1:33'28.277 13.599
13 France Ромен Грожан Ferrari 1:33'28.925 14.247
14 Thailand Александр Элбон Honda 1:33'29.605 14.927
15 Germany Нико Хюлькенберг Renault 1:33'32.737 18.059
16 Poland Роберт Кубица Mercedes 1:33'32.670 1 Lap
17 Germany Себастьян Феттель Ferrari 1:23'25.347 6 Laps
18 Monaco Шарль Леклер Ferrari 1:23'25.801 6 Laps
19 Canada Лэнс Стролл Mercedes 1:23'44.211 6 Laps
  Finland Валттери Боттас Mercedes 1:03'20.179 20 Laps
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Бразилии
Сессия Гонка
Автор Александр Кабановский

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