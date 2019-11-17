Безумие в Бразилии: пилоты Ferrari столкнулись, Гасли второй, выиграл Ферстаппен

Макс Ферстаппен опережал Льюиса Хэмилтона по ходу всей гонки – даже оказавшись позади по ходу первой волны пит-стопов после заминки с Робертом Кубицей, голландец на трассе обогнал соперника.

Казалось, они и разыграют победу. Но когда после схода Валттери Боттаса на трассу выехала машина безопасности, небогатая на события гонка превратилась в триллер.

Макс нырнул в боксы за свежими шинами Soft. На рестарте они обеспечили ему решающее преимущество: Ферстаппен сразу же обогнал Хэмилтона, у которого был старый Meduim, и уехал к третьей победе в сезоне.

А вот за его спиной творилось нечто невероятное. Сначала Алекс Элбон на рестарте опередил Себастьяна Феттеля в споре за третье место.

После этого пилоты Ferrari – Шарль Леклер отыграл все позиции, которые потерял из-за смены мотора, и пробился на пятое место, а выезд машины безопасности позволил ему оказаться прямо позади напарника – столкнулись между собой. Монегаск прошел Себа в первом повороте, а когда тот попробовал отыграться на следующей прямой, машины соприкоснулись колесами, что привело к двойному проколу и последующему сходу обоих пилотов.

Машина безопасности появилась вновь, и на этот раз в боксы свернул Хэмилтон. Но это стоило действующему чемпиону двух позиций: мимо успели проехать Элбон и Пьер Гасли, который с самого старта оставался сильнейшим в средней группе пелотона.

Француза пилот Mercedes опередил, а с Элбоном столкнулся за несколько поворотов до финиша, не позволив Алексу впервые в карьере попробовать призовое шампанское.

В итоге вторым финишировал Гасли, принеся Toro Rosso второй подиум в сезоне. Хэмилтон проиграл ему 0,062 секунды, но судьи еще будут рассматривать их столкновение с Элбоном.

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Обновление: Сайнс стал третьим благодаря штрафу Хэмилтона

Четвертым после всех перипетий стал Карлос Сайнс – он стартовал самым последним, но в итоге смог пробиться в десятку, а проблемы соперников принесли испанцу повторение лучшего результата в карьере.

Следом финишировали пилоты Alfa Romeo – для Антонио Джовинацци гонка стала самой успешной в Ф1. Даниэль Риккардо столкнулся по ходу дистанции с Кевином Магнуссеном и получил пять штрафных секунд, но все равно стал седьмым.

Очки заработали Серхио Перес и Ландо Норрис, Даниил Квят финишировал десятым.

Дополнение: Нико Хюлькенберг получил пять секунд штрафа за обгон Кевина Магнуссена до белой линии в момент рестарта. С 12-го места немец опустился на 15-е.

Кроме Боттаса и дуэта Ferrari, до клетчатого флага не доехал Лэнс Стролл – на его Racing Point не выдержала передняя подвеска в самом конце гонки.

Motorsport.com Россия провел прямую текстовую трансляцию гонки в Сан-Паулу.

Результаты Гран При Бразилии