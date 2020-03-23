«Безответственные эгоисты». Хэмилтон раскритиковал тех, кто не соблюдает карантин

Шестикратный чемпион Формулы 1 Льюис Хэмилтон, известный своей ответственной позицией по разным социальным вопросам, раскритиковал людей, не соблюдающих меры предосторожности во время эпидемии коронавируса.

«Грустно слышать обо всех этих смертях по всему миру, – написал Хэмилтон в инстаграме. – Я знаю, что многие из нас не знают о том, почему и как это происходит. Мы ничего не можем поделать кроме того, чтобы самоизолироваться, не подхватывать и не распространять заразу.

Есть люди, которые все еще ходят по барам и клубам, в места массового скопления. Лично я считаю это безответственным и эгоистичным».

Хэмилтон также рассказал, что молится за всех, вовлеченных в борьбу с эпидемией: «Я молюсь о безопасности своей семьи каждый день. И также молюсь за всех вас. Молюсь за тех, кто работает в магазинах и на доставке, за врачей и медсестер, которые рискуют здоровьем, чтобы помочь остальным. Они герои».

Ранее Хэмилтон сообщил, что не чувствует никаких симптомов болезни, но ради предосторожности соблюдает режим самоизоляции.