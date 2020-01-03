Без золотого. Haas вернулась к прежним цветам

В сезоне-2019 Haas выступала в черно-золотых цветах производителя энергетических напитков. Стороны прекратили сотрудничество летом после скандала внутри Rich Energy, и вскоре эти логотипы исчезли с машин американского коллектива. Однако их общая цветовая гамма до конца года оставалась прежней.

В первые дни января страницы Haas в социальных сетях получили обновление – старые черно-золотые логотипы на них были заменены на черно-красно-белые. Эти три цвета являются фирменными для компании Джина Хааса, именно они использовались для раскраски машины в предыдущих сезонах.

Изменения почти наверняка говорят о том, что в 2020-м американцы вернутся к прежней раскраске, отказавшись от неактуального золотого в своей ливрее.