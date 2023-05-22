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«Без риска не будет хорошего результата». Леклер объяснил частые ошибки

По мнению пилота Ferrari, вполне нормально, что в последнее время он регулярно разбивает машины

Александр Кабановский
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF21, после аварии

Для Шарля Леклера квалификации двух последних этапов Ф1 в Баку и Майами закончились в барьере безопасности, причем во Флориде он также попал в аварию по ходу пятничных тренировок.    

Это стало поводом для критики вице-чемпиона мира, который в нынешнем сезоне занимает только седьмое место в общем зачете, отставая на десять очков от своего партнера по команде Ferrari Карлоса Сайнса.

При этом сам монегаск отметил, что не считает большое количество ошибок чем-то из ряда вон выходящим. По его словам, это часть процесса, который в конечном счете позволяет ему ехать быстрее. 

«Я полностью концентрируюсь на скорости и максимальном использовании возможностей машины, – приводит слова Шарля швейцарское издание Speedweek. – Так что ошибки являются нормальной историей».

При этом гонщик опроверг предположение, будто череда аварий стала следствием того, что ему не по силам держать удар в сложной ситуации. 

«Безусловно, фактор прессинга имеет место, особенно когда ты выступаешь за Ferrari, – объяснил Леклер. – Даже самая крохотная ошибка здесь вызывает у болельщиков разочарование.

Я прекрасно осознаю свою ответственность. Как гонщик ты должен уметь справляться с прессингом, это такая же часть твоей работы, как и сражения колесо в колесо с соперниками на трассе.

Разумеется, и в этом отношении все тоже порой идет не так, как ты рассчитываешь. 

Хороший результат является сочетанием работы, приготовлений и риска. Я должен знать, где предел возможностей машины, ее резины. Именно это и проверяется в финальной тренировке. 

Упорный труд и везение крайне важны для итогового успеха. Но было бы наивно рассчитывать, что все и всегда будет идти без накладок».

Шарль принес Ferrari единственный подиум в нынешнем сезоне, финишировав третьим в Баку. Гонщик не выигрывал в Ф1 с прошлого июля. 

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