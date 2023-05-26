«Без них мы так и остались бы клиентами». Хорнер сделал комплимент Honda
Глава Red Bull Racing признал, что благодарен бывшим партнерам за то, что в Милтон-Кинсе появился департамент силовых установок
Подход компании Honda к участию в Формуле 1 в последнее время отличается заметной непоследовательностью. Компания запустила заводскую программу в чемпионате мира с 2015 года, но уже в 2020-м объявила о ее предстоящем завершении.
Макс Ферстаппен успел завоевать первый титул при официальным участии японцев, а вот второй выиграл уже с мотором, который официально назывался Red Bull – хотя фактически был построен по технологиям Honda.
Прошло еще полтора года – и производитель объявил, что возвращается в Большие Призы и будет работать с Aston Martin.
Такие метания вызвали известное недоумение в паддоке. Глава RBR Кристиан Хорнер признал, что его команде такой подход Honda обошелся в копеечку, но в итоге принес большую пользу.
«Определенно, их действия дорого стоили нам, – признался он, отвечая на вопрос Motorsport.com. – Ведь Red Bull всегда была клиентом.
С другой стороны, производить собственные силовые установки, учиться интегрировать их с шасси и использовать все преимущества такой синергии – все это даст большую пользу в долгосрочной перспективе.
И мы никогда не сделали бы столь серьезный шаг, если бы они остались в чемпионате».
Британец добавил: «Во многих отношениях мы должны быть благодарны им за те шаги, которые подтолкнули нас к созданию самостоятельной инфраструктуры для создания двигателей.
Это позволило создать рабочие места и привело к партнерству с Ford, которое обещает нам замечательное будущее. Пошли бы мы на все это, зная, что Honda вернется? Да никогда.
А так мы прошли этот путь, и теперь получим от всего этого большую выгоду».
В конце 2022 года Red Bull и Honda начали новые переговоры о возможности совместной работы над силовыми установками спецификации 2026 года, но так и не смогли найти точки соприкосновения».
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